Національна академія сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного

Франківський районний суд Львова опублікував документи, які стосуються перевірок тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, які та проводила у Національній академії сухопутних військ у Львові. У документах йдеться, що поліція та спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону розслідують ймовірну розтрату майна у великих розмірах у Національній академії сухопутних військ у Львові. Також керівництво академії звинувачують у невиконанні вимог тимчасової слідчої комісії Верховної Ради – виш не не надав звітів щодо отриманої благодійної допомоги на суму 137,9 млн грн. Зокрема, правоохоронці встановлюють, де перебувають передані академії 18 автобусів та 21 автомобіль.

Комісія Верховної Ради також розглянула звернення курсантів, які скаржилися на фізичне та психологічне насильство, неналежну медичну допомогу та погане харчування. У розмові із ZAXID.NET речник академії Антон Миронович сказав, що «ТСК упереджено намагалася зруйнувати систему військової освіти у Львові». Він зазначає, що не має інформації про звіти комісії по роботі в академії. ZAXID.NET також скерував запит до академії, в якому попросив надати звіти щодо використання благодійної допомоги. Редакція готова опублікувати відповідь.

ZAXID.NET проаналізував ухвали Франківського райсуду Львова, які стосуються звітів ТСК Верховної Ради, та публікує деталі результатів перевірок у львівській академії сухопутних військ.

Автомобілі, генератори й сигарети

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради повідомила, що впродовж 2022-2023 років академія отримала благодійну допомогу з 1597 найменувань на загальну суму 137,9 млн грн. Йдеться про автомобілі та автобуси, генератори, ліки, одяг, їжу, сигарети, будматеріали, БПЛА тощо. В ухвалі йдеться, що академія проігнорувала вимогу ТСК надати документи про цільове використання отриманої допомоги.

За інформацією з ухвал Франківського райсуду, за 2022-2024 роки академії передали 59 транспортних засобів, з яких 26 – легкові автомобілі. Комісія отримала інформацію, що лише п'ять авто передали до військових частин. Інформації про те, де зараз 21 автомобіль немає. Йдеться про такі авто:

Suzuki Grand Vitara (передали 2 червня 2022 року);

Kia Sportage (передали 17 березня 2022 року);

Nissan X-Trail (передали 6 травня 2022 року);

Mitsubishi Pajero (передали 6 травня 2022 року);

Land Rover Freelander (передали 13 червня 2022 року);

Land Rover LU500UU (передали 13 червня 2022 року);

Volkswagen Caddy (передали 30 липня 2022 року);

Kia Carnival (передали 30 липня 2022 року);

Mitsubishi L 200 (передали 30 липня 2022 року);

Volkswagen Touareg (передали 30 липня 2022 року);

BMW Х5 (передали 9 серпня 2022 року);

Volkswagen PKW (передали 9 серпня 2022 року);

Opel Frontera (передали 9 серпня 2022 року);

Nissan Terrano (передали 16 вересня 2022 року);

Nissan X-Trail (передали 16 вересня 2022 року);

Kia Sportage (передали 16 вересня 2022 року);

Nissan X-Trail (передали 3 листопада 2022 року);

Mercedes-Benz 300 GD (передали 2 лютого 2023 року);

Volkswagen Touareg (передали 19 лютого 2023 року);

Kia Sorento (28 квітня 2023 року « передали на зберігання начальнику кафедри НАСВ полковнику П. Коленнікову » );

передали на зберігання начальнику кафедри НАСВ полковнику П. Коленнікову ); Volkswagen Tiguan (14 грудня 2023 року «передали на зберігання начальнику кафедри наземної артилерії полковнику Віктору Мілочкіну»).

Депутати, які перевіряли академію, також повідомили, що мають копію звернення за березень 2024 року від представника 184-го навчального центру (138-го навчального батальйону матеріально-технічного забезпечення), який підпорядковується академії. У зверненні військові пояснювали, що щоденно перевозять групи курсантів, але зараз виникли проблеми через несправність автобусів. Тому навчальний центр просив академію передати їм чотири автобуси типу ЗАЗ А09/А08 або транспорт з аналогічними технічними параметрами. Однак у ТСК зазначили, що академія у 2022 та 2023 році отримала 18 пасажирських автобусів як благодійну допомогу. Комісії не вдалося з'ясувати, як саме навчальний заклад використовує цей транспорт, якщо навчальний центр не отримав автобусів.

Як благодійну допомогу навчальний заклад отримував також 56 генераторів на загальну суму 14,9 млн грн. В опублікованих у судовому реєстрі ухвалах йдеться, що попри це академія проводила додаткові закупівлі генераторів за завищеними цінами. Справу про це розслідує львівське Держбюро розслідувань.

ТСК у березні 2023 року звернулася до сухопутної академії із проханням отримати інформацію про кримінальні провадження щодо закупівлі генераторів за завищеними цінами. Однак, як йдеться в ухвалі, у травні 2024 року ТСК отримала відповідь від академії, що впродовж 2022-2024 років не укладали жодних договорів на закупівлю генераторів. Комісія Верховної Ради вважає, що академія надала їм неправдиву інформацію й вчинила кримінальне правопорушення за статтею про невиконання законних вимог Верховної Ради (ч. 2 ст. 351 ККУ).

Також під час досудового розслідування поліція встановила, що академія у 2022 та 2023 роках отримала як гуманітарну допомогу понад мільйон сигарет. Серед документів академії є інформація про те, що у квітні 2023 року для 1958 осіб видали майже 675 тисяч сигарет (орієнтовно 17 пачок по 20 штук на людину). У травні 2023 року приблизно 465 тис. сигарет видали для 1604 осіб (приблизно по 14,5 пачок на людину).

Під час усного опитування курсанти розповіли, що весною 2023 року сигарети справді роздавали, але в значно менших обсягах: 1-2 пачки на людину, яка курить. Курсанти розповіли, що водночас в торгових точках на території академії продавали схожі сигарети на ті, які роздавали безплатно.

Побиття курсантів та вимагання грошей

ТСК також встановила факти фізичного та морального насильства до курсантів продовж 2022 та 2023 роках з боку старшого солдата, який з 19 вересня 2022 року виконував обов'язки командира групи 11 навчального курсу. Опитані п'ять курсантів розповіли, що військовий завдавав їм ударів електрошокером.

Під час перевірки командування сухопутних військ встановило вину командира групи у недбалому ставленні до обов'язків та насильстві щодо підлеглих. Також його звинуватили у приниженні курсанток через їхню стать. Військового відрахували з академії 27 квітня 2024 року. На початку травня його перевели до однієї з підпорядкованих академії військових частин на посаду стрільця-регулювальника, а 22 травня перевели у штурмовий підрозділ. У ТСК зазначили, що до них надходили колективні звернення курсантів, які просили не відраховувати з академії командира групи.

У ТСК зазначають, що курсанта 14-го навчального курсу, факультету бойового застосування, який публічно виступив щодо проблематики на засіданнях ТСК, змушували в академії відмовитись від своїх свідчень. Йдеться про 21-річного Олександра Поповича. Щодо нього в академії проводили службові розслідування. ДБР відкрило кримінальне провадження, але не знайшло підтвердження «непокорі» курсанта. Натомість, як зазначають в ухвалі, ДБР встановило порушення вимог Статуту Збройних Сил зі сторони начальника курсанта.

Курсанти факультету бойового застосування військ також скаржилися комісії на систематичні збори грошей, які проводило керівництво. Кожен курсант щомісяця здавав від 50 до 200 грн на побутову хімію, інвентар для прибирання, канцтовари, фарби для принтерів, засоби для ремонту казарм та коридорів тощо.

Слідчі зазначають, що під час опитування 38 курсантів (1-4 курси) факультету бойового застосування військ зазначили, що не завжди погоджувалися зі збором грошей, але вимушені були робити. Також 11 курсантів розповіли, що знають про поодинокі факти, коли офіцери вимагали купувати папір та фарбу до принтера. Натомість офіцери надавали їм звільнення у вихідні. Інформацію про це перевіряла Військова служба правопорядку України, яка не змогла підтвердити чи спростувати свідчення, оскільки ніхто не проводив централізований облік збору грошей, а службові особи академії заперечують такі факти.

Скарги на медицину та харчування

У доповіді Військової служби правопорядку, яку цитують в ухвалі, йдеться, що 330 курсантів (43,76% від всіх курсантів академії) також не задоволені медичною службою навчального закладу. Вони скаржилися на відсутність потрібних медикаментів, поверхневого підходу до лікування, неефективністю призначеного лікування та зверхнього ставлення лікарів тощо.

Члени ТСК анонімно опитали курсантів про якість медицини у березні 2024 року. Під час опитування вони розповідали, що в академії створювали умови, коли курсанти власним коштом змушені звертатися до приватних медичних закладів. Крім цього, були курсанти, які переживали ускладнення стану здоров'я через неналежну медичну допомогу в академії.

Окремо комісія Верховної Ради перевірила скарги на неякісне харчування. ТСК 19 березня 2024 року провела анонімне опитування курсантів, які розповідали, що їх годують протермінованими продуктами, а 28 березня 2024 року комісія вилучила зразки продуктів в їдальні академії. Зокрема, напівтвердий сир «Монтері» з 50% жирності та солодковершкове масло. Під час експертиз встановили, що сир взагалі не містить молочних продуктів, а масло на 78% складається з немолочних жирів. У ТСК наголосили, що вміст немолочних жирів у цих продуктах взагалі заборонений.

Згодом зразки їжі передали на лабораторні дослідження, де рекомендували заборонити видавати такі харчі. У матеріалах перевірок Військової служби з правопорядку є доповідна записка офіцера групи матеріально-технічного забезпечення до заступника командира однієї з військових частин, в якій йдеться, що дії постачальника харчів не просто призводять до «спрощення меню», але й до «зриву бойової готовності частини».

Що було раніше

У березні 2024 року парламентська ТСК анонсувала перевірки через скарги курсантів. До ТСК увійшла нардепка від «Слуги народу» Юлія Яцик, яка розповідала, що 15% опитаних повідомляли про фізичне насилля в академії. Скарги стосувалися окремих посадовців вишу. Генерал-лейтенант та начальник Національної академії сухопутних військ Павло Ткачук не давав публічних коментарів щодо ситуації.

На ситуацію в академії скаржився 21-річний Олександр Попович, якого згодом відрахували з вишу. За словами курсанта, він повідомляв про порушення прав курсантів, неналежні умови вихідних та цькування. Він розповів, що разом з іншими курсантами звернувся до ТСК ще у грудні 2023 року. Академія 5 травня відреагувала на заяви курсанта й повідомив, що проти навчального закладу розгорнули дискредитаційну кампанію.

«У деяких випадках поширення неправдивої інформації та зведення наклепів на військовий виш є спробою зацікавлених осіб захистити власні меркантильні інтереси та уникнути відповідальності за вчинені порушення. На жаль, емоційні та маніпулятивні заяви, заклики та коментарі у соціальних мережах знаходять підтримку серед пересічних громадян та роблять їх учасниками інформаційної кампанії проти захисників України», – писали на сторінці академії.

Із заявами на підтримку академії виступили депутати Львівської міської ради. Вони звернулися до президента, Верховної Ради, міністра оборони, РНБО та СБУ із закликом підтримати Академію сухопутних військ і «проаналізувати законність ініціатив окремих членів зазначеної ТСК й дати об'єктивну оцінку наслідкам їхньої діяльності». Депутати заявляли, що з боку ТСК Верховної ради є «упереджена активність».

Вже 6 червня ДБР повідомило про затримання майора, який неодноразово бив курсантів на території академії сухопутних військ. За інформацією ZAXID.NET, йдеться про 28-річного Артура Антонова. Суд відправив його у СІЗО з можливістю внести 908 тис. грн застави. У матеріалах досудового розслідування йдеться, що майор вдарив солдата автоматом АК-74 у груди, бо йому не сподобалось, що військовий попросив свого товариша подивитися за зброєю, поки він відійде. Крім цього, кілька солдатів скаржилися, що майор завдавав одному з них ударів ногою у груди, іншого бив ременем по сідницях, ще одному підлеглому наказував жувати сигарети. Всі інциденти трапилися вже під час повномасштабного вторгнення.

Наприкінці червня 2024 року на захист академії виступила Львівська облрада, яка вважає, що члени парламентської комісії спеціально формують негативний імідж військового навчального закладу. Депутати ЛОР закликали парламент припинити «депутатське свавілля та повернути діяльність членів тимчасової слідчої комісії Верховної Ради в правове поле». Зазначимо, що начальник академії Павло Ткачук є депутатом Львівської облради від «Слуги народу». Також він є заступником голови комісії з питань законності, яка й ініціювала звернення на підтримку вишу.

Нагадаємо, що правоохоронці також відкрили 10 кримінальних проваджень через зловживання посадовців навчального закладу під час будівництва та тендерних закупівель.

Додамо, що 69-річний генерал-лейтенант Петро Ткачук очолює академію з 2002 року. У 2010 він був депутатом Львівської міськради від «Партії регіонів», а у 2013 році став позафракційним.