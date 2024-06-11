Майор неодноразово бив своїх підлеглих на території Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

6 червня ДБР затримало майора, який неодноразово бив підлеглих йому солдатів на території Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що мова йде про Артура Антонова. Затриманому уже обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю вийти з СІЗО під 908 тис. грн застави.

Як вказано у матеріалах справи, які є у розпорядженні ZAXID.NET, уродженець Львівської області, який зараз є заступником командира механізованої роти однієї з військових частин, обвинувачується у перевищенні влади чи службових повноважень. Майор неодноразово бив своїх підлеглих на території Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Фото ДБР із затримання майора

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що майор, зокрема, вдарив одного солдата автоматом АК-74 у груди. Військовому не сподобалось, що солдат попросив свого товариша приглянути за зброєю, поки він відійде. Майор також бив ще щонайменше кількох солдатів. Одному з них він завдавав удари ногою у груди, іншого бив ременем по сідницях, ще одному підлеглому він наказував жувати сигарети. Вказані випадки насильства трапились під час повномасштабного вторгнення.

6 червня 2024 року майора затримало ДБР, йому повідомили про підозру у вчинення правопорушення, передбаченого ч.5 ст.426-1 ККУ (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень). З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що мова йде про Артура Антонова. Суд уже обрав військовому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю вийти з СІЗО під 908 тис. грн застави.

Згодом Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону офіційно повідомила про затримання майор. Відомо, що йому 28 років.

У пресслужбі військової академії ZAXID.NET уточнили, що 26 квітня 2024 року майора перевели з академії для проходження служби до однієї з бойових бригад ЗСУ.

«До цього, після встановлення керівництвом Національної академії фактів можливої протиправної діяльності цього військовослужбовця, його було усунуто з посади та перепризначено на іншу посаду, яка не передбачає роботу з підлеглим особовим складом. Керівництво Академії сприяє правоохоронним органам. Вважаємо неприпустимими будь-які протиправні дії з боку військових посадових осіб щодо підлеглих і очікуємо на об’єктивне розслідування та справедливе рішення суду», – повідомили у пресслужбі академії.

Нагадаємо, що раніше курсанти військової академії скаржились на булінг, погане забезпечення та харчування.