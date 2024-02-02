Віталій Глагола став депутатом ужгородської міської ради у 2020 році

Депутат Ужгородської міської ради від партії «Рідне Закарпаття», екс-журналіст і власник популярного в області телеграм-каналу Віталій Глагола опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Віталій Глагола задекларував понад 5,3 млн грн доходу від підприємницької діяльності у 2022 році. Натомість у декларації за 2021 рік вказав, що заробив тільки 343 грн додаткового блага в АТ «Універсал банк». Грошей на рахунках в депутата нема, готівкою він тримає 211,6 тис. грн і 10 тис. доларів. У власності Віталія Глаголи Audi A6 2015 року випуску і вартістю 485 тис. грн, нерухомості він не має. Ця інформація присутня у декларації політика і за 2021 рік.

Дружина депутата Ужгородської міської ради Анжеліка Глагола задекларувала 207,3 тис. грн доходу від підприємницької діяльності. У 2021 році вона заробила від підприємництва близько 4 млн грн, або майже по мільйону в місяць, адже зареєструвала ФОП у сфері діяльності ресторанів у вересні 2021 року. Як і чоловік, коштів на банківських рахунках Анжеліка Глагола не вказала, готівкою вона тримає 32 тис. євро. У власності дружини депутата BMW X1, придбаний у 2021 році за 297 тис. грн. Нерухомості вона теж не має.

Нагадаємо, екс-репортер та ведучий «Тиси-1» і «Нового каналу» Віталій Глагола став депутатом ужгородської міської ради у 2020 році по списку регіональної партії «Рідне Закарпаття», створеної нардепами Робертом Горватом, Василем Петьовкою, Владіславом Поляком і Валерієм Лунченком. На Telegram Віталія Глаголи, в якому він інформує про події в Україні та на Закарпатті, підписані 37,5 тисяч читачів.