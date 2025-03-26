У 2023 році Влада Андріїв декларувала 17,5 млн грн та 505 тис. євро готівкою

Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв подав декларацію про доходи за 2024 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК.

Богдан Андріїв задекларував понад 1,1 млн грн зарплати. Для порівняння – у 2023 році його зарплата в Ужгородській міській раді становила 875 тис. грн. Також він отримав 1,1 млн грн доходу від продажу нерухомості Катерині Ромащенко. Ймовірно, йдеться про квартиру вартістю 10 тис. грн, яка була у власності Богдана Андріїва у 2023 році і не відображена у декларації за 2024 рік.

На банківських рахунках в міського голови розміщено 243 тис. грн, ще 2 тис. євро та 20 тис. грн він тримає готівкою.

У декларації за 2024 рій міський голова Ужгорода не вказав доходи своєї дружини – Влади Андріїв. У 2023 році вона декларувала 714 тис. грн зарплати у своїй компанії «Сонячна енергія Плюс», 1,5 млн грн дивідендів у цій же фірмі і 350 тис. грн – у ТОВ «Зелена технологія», яка теж їй належить. Також у декларації за 2023 рік Влада Андріїв вказала, що тримає готівкою 17,5 млн грн та 505 тис. євро.

Додамо, що уродженець села Конюхів Львівської області Богдан Андріїв протягом 1996-2004 років працював на Карпатській регіональній митниці, а з 2010 року був депутатом Ужгородської міської ради від «Партії регіонів». З 2015 року його двічі обирали мером Ужгорода.

У травні 2024 року стало відомо, що бізнес-партнеру дружини Богдана Андріїва продали перон для літаків в аеропорту «Ужгород». Також прокурори оголосили підозру керівнику підприємства, який під час ремонту смуги аеропорту привласнив 3,8 млн грн. Роботи проводила фірма, пов’язана з групою компаній родини Богдана Андріїва.