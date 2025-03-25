Ремонт покриття аеродрому обійшовся у понад 43 млн грн

Правоохоронці оголосили підозру керівнику підприємства, який під час ремонту покриття аеродрому «Ужгород» привласнив 3,8 млн грн. Посадовцеві загрожує до 12 років ув’язнення.

Як повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі 25 березня, ремонт проводили у 2021 році. Підрядник вніс у документацію завищені дані про обсяги виконаних робіт і використані для цього асфальтобетонні суміші.

«Керівник підприємства підписав вказані документи та подав до обласної ради для отримання фінансування за рахунок бюджетних коштів, заволодівши понад 3,8 млн грн на капітальному ремонті покриття місць стоянки повітряних суден аеродрому в Ужгороді», – зазначили правоохоронці.

За інформацією Prozorro, переможцем тендеру на проведення капремонту смуги аеродрому «Ужгород» у 2021 році стало підприємство «Євроімекс-Інвест», отримавши за підряд 43,3 млн грн. За даними Youcontrol, підприємство, яким керує Ігор Бліщ, пов’язане з ТОВ «Євроімекс», що входить до групи компаній родини міського голови Ужгорода Богдана Андріїва та його колишнього однопартійця, екснардепа від «Партії регіонів» Василя Ковача.

Нагадаємо, наразі в суді триває розгляд справи проти Ужгородської міської ради та ексрегіонала Йосипа Кречка. Правоохоронці вимагають повернути у власність громади частину перону для літаків аеропорту «Ужгород», яка опинилася у власності бізнес-партнера дружини Богдана Андріїва.