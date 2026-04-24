Під атаку потрапив балкер під прапором Сент-Кіттс і Невіс

Російські війська атакували ударними безпілотниками торговельне судно, яке рухалося Чорним морем до одного з портів Великої Одеси. Про це у пятницю, 24 квітня, повідомила Адміністрація морських портів України.

«Під час руху Українським морським коридором зафіксовано влучання БпЛА у торговельне судно», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що під атаку потрапив балкер під прапором Сент-Кіттс і Невіс. За попередніми даними, судно зазнало влучання двох російських безпілотників.

Міністерство розвитку громад та територій України додало, що балкер прямував до Одеси для завантаження зернових. Внаслідок атаки на борту спалахнула пожежа, а також була пошкоджена навігаційна система судна.

Для супроводу пошкодженого балкера направили катер. За попередньою інформацією, постраждалих унаслідок атаки немає.

Нагадаємо, 4 березня російські війська вдарили по цивільному судну під прапором Панами у Чорному морі. Унаслідок атаки постраждали члени екіпажу.