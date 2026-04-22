«Укрпошта» закрила відділення головної пошти на вул. Словацького у листопаді 2024 року

Прокурори Галицької окружної прокуратури міста Львова через суд вимагають повернути державі будівлю головної пошти на вул. Словацького в центрі міста. Як повідомили у середу, 22 квітня, у прокуратурі Львівщини, акціонерне товариство «Укрпошта» незаконно оформило право власності на будівлю, площею майже 11 тис. м2.

«Головна пошта – це не просто поштове відділення, а пам’ятка архітектури та історії. Законодавство чітко регламентує: пам’ятки архітектури заборонено продавати або приватизовувати. Для їх збереження вони мають залишатися у власності держави», – сказано в повідомленні прокуратури.

За даними прокурорів, у 2010 році будівля пошти належала державі і була зареєстрована за Верховною Радою, а пізніше – за Міністерством інфраструктури. У 2017 році Мінінфраструктури передало цю нерухомість до статутного капіталу «Укрпошти», а у 2020 році компанія оформила її у свою власність.

«Проте державне майно, яке передають акціонерним товариствам, має залишатися у власності держави. Зміна форми власності на приватну в цьому випадку є незаконною, оскільки об'єкт не проходив процедуру приватизації», – наголосили в прокуратурі.

Зважаючи на ці порушення, прокурори звернулися до суду з позовною заявою про повернення приміщення головної пошти з приватної власності законному власнику – державі.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року «Укрпошта» ліквідувала головне відділення у центрі Львова, що на вул. Словацького, 1. Основною причиною закриття відділення назвали високу ціну утримання та обслуговування будівлі. Зараз на вул. Словацького, 1 працює декілька орендарів.

У лютому 2026 року Львівська обласна рада та Львівська міськрада одна за одною ухвалили рішення про готовність прийняти у комунальну власність громади будівлю колишньої головної пошти на вул. Словацького. На це «Укрпошта», яка є власницею будівлі, заявила, що такі ініціативи суперечать законодавству.