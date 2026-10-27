Мер Ярослава Марцін Назаревич розповів про погрози через потенційну співпрацю з містом, де стоїть пам'ятник Степанові Бандері

У понеділок, 26 жовтня, міська рада польського міста Ярослав скасувала укладену в квітні угоду про наміри про співпрацю зі Сколе на Львівщині. Причиною стало рішення Львівської обласної ради про проголошення 2027 року роком УПА, повідомляє сайт Nowiny24.

У квітні 2026 року міста Ярослав і Сколе домовлялись про подальшу співпрацю, міська рада Ярослава ухвалила відповідну постанову. Офіційна угода про партнерство між польським та українським містом ще не була підписана, проте депутати Ярослава вирішили не продовжувати цей процес та скасували постанову, що закріплювала їхні наміри.

Причиною такого рішення стало проголошення Львівською облрадою 2027 року роком УПА та Романа Шухевича.

«З того, що сталося нещодавно, випливає, що цю співпрацю потрібно припинити», – сказав Марцін Назаревич.

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Водночас міський голова Ярослава Марцін Назаревич розповів, що вже продовж кількох місяців отримував погрози через потенційну співпрацю з містом на Львівщині, адже там є пам’ятник Степанові Бандері. Він сказав про кампанію в мережі, де його ображали і навіть погрожували смертю, а його неповнолітніх дітей називали «дітьми бандерівця». Щодо погроз та образ, за словами мера Ярослава, він звернувся в прокуратуру.

Ситуація загострилася також після того, як 24 вересня 31-річний українець Ігор М. напав із ножем на людей на території абатства сестер-бенедиктинок у польському Ярославі. Унаслідок нападу загинув 72-річний священник, ще четверо людей отримали поранення.

Марцін Назаревич у згадці про цей випадок сказав, що попри спроби розпалити національну ворожнечу з політичною метою, у місті вдалося зберегти мир.

«Ярослав століттями був мультикультурним, відкритим містом, і ним залишиться», – сказав мер Ярослава.

Чому польські міста розривають співпрацю з українськими

20 жовтня 2026 року Львівська обласна рада ухвалила рішення оголосити 2027 рік на Львівщині Роком Української повстанської армії, генерала Романа Шухевича та Олега Ольжича. Ініціатором цієї постанови виступив депутат ЛОР з фракції «Європейська солідарність» Святослав Шеремета.

Вже 21 жовтня очільник польського МЗС Радослав Сікорський підписав подання про заборону в’їзду для Святослава Шеремети. Того ж дня львівського депутата офіційно оголосили персоною нон ґрата в Польщі та Шенгенській зоні.

Того ж дня новообраниймер Кракова Лукаш Гібала заявив про можливе розірвання партнерських стосунків зі Львовом.

22 жовтня міська рада Вроцлава, що є партнером Львова, також одноголосно засудила рішення Львівської обласної ради про оголошення 2027 року роком УПА та скерувала офіційне звернення до міського голови Львова Андрія Садового та депутатів ЛМР з вимогою публічно відмежуватися від цієї ініціативи.

23 жовтня Об’єднання українців у Польщі розкритикувало рішення Львівської облради про рік Шухевича.

26 жовтня сеймик Люблінського воєводства одностайно підтримав розірвання угоди про співпрацю зі Львівською областю, укладеної 2004 року. Того ж дня рада міста Перемишль одностайно ухвалила рішення, яким зобов’язала президента міста Войцеха Бакуна призупинити співпрацю зі Львовом, що тривала з 1995 року.

Також рішення Львівської облради викликало обурення у Варшаві. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск застеріг, що такі ініціативи шкодять євроінтеграції України, а міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш назвав ухвалу «абсолютно неприйнятною».

Міністерство закордонних справ України також відреагувало на рішення ЛОР, назвавши його контрпродуктивним та неузгодженим з дипломатичним відомством.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук закликала депутатів Львівщини до прагматизму. Водночас польська сторона повідомила, що помічники президента Володимира Зеленського запевнили Варшаву в тому, що скандальне рішення Львівської облради фактично не буде виконуватися.