Польський резонанс довкола історичного рішення ставить під загрозу західну підтримку України

Міська рада Вроцлава одноголосно засудила рішення Львівської обласної ради про оголошення 2027 року роком УПА та Романа Шухевича. Польські депутати ухвалили офіційне звернення до мера Львова Андрія Садового та львівських міських обранців із вимогою публічно відмежуватися від цієї ініціативи. Вони назвали її неповагою до пам'яті жертв Волинської трагедії. Про це повідомляє Radio Wrocław.

Зауважимо, що ані Андрій Садовий, ані депутати Львівської міської ради не ініціювали та не були дотичні до ухвалення рішення Львівської обласної ради про вшанування діячів УПА. Утім низка польських політиків скеровують свої претензії саме до міського голови Львова, а не до в.о. голови Львівської облради Юрія Холода.

Проєкт документа підготувала фракція «Право і справедливість» (ПіС), проте його підтримали представники всіх політичних сил Вроцлава. Депутати наголосили, що подібні рішення завдають шкоди двостороннім відносинам. Особливо на тлі масштабної допомоги, яку місто надало Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії. Вони підкреслили, що прославлення діячів, причетних до злочинів проти цивільного населення, суперечить цінностям західної цивілізації.

«Я звертаюся до влади нашого міста-партнера з проханням пам’ятати. Я вважаю, що ми повинні засудити такі дії. Якщо наше місто-партнер не замислиться, нам слід розглянути можливість припинення нашого партнерства зі Львовом у майбутньому», — заявив депутат Домінік Клосовський.

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Міська влада Вроцлава на чолі з мером Яцеком Сутриком очікує на офіційну реакцію львівської мерії та скасування резолюції обласних депутатів. Якщо відповіді не буде, на листопадову сесію Вроцлавської міськради винесуть питання про розірвання офіційного партнерства між містами.

Наміри Львівської обласної ради проголосити 2027 рік роком УПА, Романа Шухевича та Олега Ольжича викликали різку негативну реакцію Варшави. Ініціативу місцевих депутатів жорстко розкритикували уряд Польщі, Міноборони та Інститут національної пам’яті, а глава польського МЗС Радослав Сікорський подав заяву про внесення львівського депутата Святослава Шеремети до списку небажаних осіб на 5 років.

Контрпродуктивною цю ініціативу назвали й у Міністерстві закордонних справ України, наголосивши на недоцільності таких кроків у поточній ситуації. Про можливість розірвання або призупинення партнерських взаємин зі Львовом вже офіційно заявили представники влади Перемишля та новообраний очільник Кракова, який також пообіцяв заморозити будь-які офіційні контакти.