У МЗС України закликали польську сторону уникати різких кроків

У Міністерстві національної оборони Польщі спростували інформацію про нібито призупинення військової допомоги Україні через рішення Львівської обласної ради оголосити 2027-й роком Української повстанської армії, її головнокомандувача Романа Шухевича та очільника Революційного трибуналу ОУН Олега Ольжича. Про це у середу, 21 жовтня, повідомив речник Міністерства національної оборони Польщі Януш Сеймей.

«Ця інформація є неправдивою», – заявив речник польського Міноборони.

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Раніше «Українська правда» із посиланням на власні джерела в українському уряді повідомляла, що Польща нібито вирішила призупинити військову допомогу Україні після голосування Львівської облради. Стверджувалося, що рішення про оголошення 2027 року роком УПА, Романа Шухевича та Олега Ольжича збіглося в часі з підготовкою польської сторони до передання Україні масштабного пакета військової допомоги.

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Рішення обласної ради розкритикувало Міністерство закордонних справ України. У відомстві назвали його контрпродуктивним для розвитку відносин із Польщею. За даними МЗС, перед голосуванням депутати не зверталися до міністерства та інших органів центральної влади, щоб оцінити можливі наслідки такого кроку.

Українські дипломати наголосили, що рішення на місцевому рівні не повинні створювати ризиків для безпеки держави та її європейської інтеграції. Водночас у МЗС закликали польську сторону уникати різких кроків, які можуть ускладнити нормалізацію двосторонніх відносин, і підтвердили готовність обговорювати проблемні питання дипломатичними каналами.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також заявляв, що рішення Львівської облради може викликати роздратування в польському суспільстві. Окремо він звернув увагу на ризики для європейської інтеграції України, зазначивши, що противники вступу Києва до ЄС можуть використати подібні ситуації у власних інтересах.