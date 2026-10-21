Генеральне консульство Польщі у Львові обурилося рішенням Львівської обласної ради

Через рішення Львівської облради, яка оголосила 2027 рік Роком Романа Шухевича, Роком Української повстанської армії та Роком Олега Ольжича, Польща призупинила постачання військового пакета допомоги Україні. Про це повідомила у середу, 21 жовтня, «Українська правда» із посиланням на власні джерела в українському уряді.

Як йдеться у повідомленні, депутати Львівської обласної ради провели голосування під час підготовки до відправлення масштабного пакету військової допомоги Польщі.

«Через їхні безвідповідальні дії зараз постачання цього пакету призупинено. Йде активна робота закритими каналами для того, щоб врегулювати створену на рівному місці проблему», – зазначило джерело у коментарі журналістам «УП».

Нагадаємо, як писав ZAXID.NET, Генеральне консульство Польщі у Львові обурилося рішенням Львівської обласної ради проголосити 2027 рік Роком Романа Шухевича, Української Повстанської Армії та Олега Ольжича. Зокрема, польські дипломати назвали головнокомандувача УПА Романа Шухевича «злочинцем». Ініціатором рішення був депутат облради, директор меморіально-пошукового центру «Доля» Святослав Шеремета. Львівська обласна рада опублікувала рішення про проведення протягом року тематичних заходів, присвячених українському національно-визвольному руху та його діячам, однак згодом це рішення видалили зі сайту облради.

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У Генконсульстві вважають, що рішення Львівської облради суперечать поступу в налагодженні історичних відносин. На думку дипломатів, місцеві діячі своїми безвідповідальними кроками нівелюють попередні досягнення, вшановуючи осіб, яких вони звинувачують у злочинах і співпраці з нацистами. Також очільник Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що проголошення 2027 року Роком УПА у Львівській області «шкодить стосункам двох країн». На думку польського міністра, необхідно, щоб українська влада відмовилася від цієї ідеї.

У коментарі ZAXID.NET Святослав Шеремета заявив, що реакція польських політиків на рішення Львівської облради є дивною та наголосив, що подібні рішення українські облради ухвалювали й раніше. Згодом міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцин Кервінський повідомив, що Святославу Шереметі заборонили в’їзд до всіх країн Шенгенської зони на 5 років. Напередодні віцепрем'єр-міністр та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав заборонити в’їзд Святославу Шереметі на територію шенгенської зони.

Водночас міністерство закордонних справ України вважає рішення депутатів Львівської облради контрпродуктивним та таким, яке стосується чутливих історичних питань у відносинах України та Польщі. Зокрема у відомості наголосили, що це може завадити подальшому розвитку стратегічного партнерства між країнами, а рішення було схвалено на регіональному рівні без консультації з дипломатами та центральними владами.