Росіяни не можуть захопити Харків і через це знищують його обстрілами і бомбардуваннями

Внаслідок російських обстрілів та авіаударів у Харкові зруйновано вже 1177 багатоквартирних житлових будинків. Про це повідомив Укрінформ з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова, у понеділок, 28 березня.

У місті також зруйновано 53 дитячі садки, 69 шкіл та 15 лікарень. «Російська армія, армія агресора цілеспрямовано, я наголошую, цілеспрямовано, стріляє по житлових мікрорайонах. Це не просто окремі будинки, а саме цілі мікрорайони. Жителі зазнають тотальних бомбардувань. На сьогодні у місті зруйновано 1410 об'єктів, з яких 1177 – це багатоповерхові житлові будинки», – повідомив Терехов.

За словами Терехва, внаслідок агресії росіян у Харкові змушені переселяти людей до шкіл та дитячих садків, у підвальні приміщення, на станції метрополітену. Він також додав, що волонтери, ризикуючи життям, доставляють продукти до сховищ тих районів, де взагалі не припиняються обстріли.

Попри те, всі продукти першої необхідності в Харкові є. Місто також Харків отримує гуманітарну допомогу з інших міст, ще почала надходити гуманітарна допомога з Америки. Зокрема з Чикаго надіслали медикаментів на 880 тис. дол., які вже розподілили на міські лікарні та військовий шпиталь.

Нагадаємо, Харків обстрілюють щодня від початку повномасштабної війни. Росіянам не вдається захопити місто, тому вони його намагаються знищити.