Сім'я йшла у попутному напрямку, тому військові не могли не помітити людей

27 березня російські військові зумисне переїхали своєю важкою технікою пішоходів, які йшли дорогою. Постраждала ціла сім’я, батько загинув.

Це трапилося близько 17:15 на автодорозі за межами населеного пункту с. Чумакове Конотопського району Сумської області.

«Рухалась колона військової техніки Російської Федерації. Нехтуючи міжнародним правом, військовослужбовець РФ умисно здійснив наїзд на пішоходів, які йшли в попутному напрямку», – повідомили в Офісі генпрокурора.

Внаслідок цього випадку постраждала сім’я – двоє батьків та син-підліток. 33-річний чоловік від отриманих травм помер у лікарні. Його 15-річний син з мамою отримали поранення.

Конотопська окружна прокуратура здійснює досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, 26 березня 93 бригада Холодний Яр за допомогою територіальної оборони і місцевих партизанів звільнили місто Тростянець на Сумщині від російських окупаційних військ. Це місто три тижні було під контролем ворога.