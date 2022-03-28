Росіяни військовою технікою переїхали сім’ю на Сумщині
Батько, мама і син йшли пішки у попутному до військових напрямку
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27 березня російські військові зумисне переїхали своєю важкою технікою пішоходів, які йшли дорогою. Постраждала ціла сім’я, батько загинув.
Це трапилося близько 17:15 на автодорозі за межами населеного пункту с. Чумакове Конотопського району Сумської області.
«Рухалась колона військової техніки Російської Федерації. Нехтуючи міжнародним правом, військовослужбовець РФ умисно здійснив наїзд на пішоходів, які йшли в попутному напрямку», – повідомили в Офісі генпрокурора.
Внаслідок цього випадку постраждала сім’я – двоє батьків та син-підліток. 33-річний чоловік від отриманих травм помер у лікарні. Його 15-річний син з мамою отримали поранення.
Конотопська окружна прокуратура здійснює досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, 26 березня 93 бригада Холодний Яр за допомогою територіальної оборони і місцевих партизанів звільнили місто Тростянець на Сумщині від російських окупаційних військ. Це місто три тижні було під контролем ворога.