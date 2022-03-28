Через дії російських окупантів щодня гинуть українські діти

Кількість дітей, які загинули через дії російських окупантів, стрімко зростає. Станом на ранок 28 березня росіяни вбили щонайменше 143 дитини, ще 216 отримали різного роду поранення. Це неостаточні дані, бо нема можливості оглянути місця обстрілів у зоні бойових дій, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Через дії російських окупантів щодня гинуть українські діти, серед загиблих є і немовлята. Найбільше дітей постраждало у Київській області – 67, Харківській – 49, Донецькій - 53, Чернігівській - 38, Миколаївський - 30, Луганській - 27, Запорізькій - 21, Херсонській - 24, столиці - 16, Житомирській - 15 та Сумській – 14.

У неділю, 27 березня, військовослужбовці РФ обстріляли села Ізюмського району Харківської області. Внаслідок обстрілів загинуло три дитини та одна отримала поранення.

У Херсонській області внаслідок артилерійського обстрілу важкі поранення отримав 15-річний хлопець, лікарям не вдалося його врятувати.

На Сумщині 27 березня російські військові наїхали на родину, яка йшла дорогою: батько помер у лікарні, 15-річний хлопець отримав важкі травми.

У Луганській області 27 березня через обстріл окупантів поранення отримали двоє дітей, поранено дитину і у Фастівському районі Київської області.

Понад місяць росіяни бомбардують та обстрілюють школи, дитячі садки:733 заклади освіти пошкоджено, 74 з них зруйновано повністю.