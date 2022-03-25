Через збройну агресію росіяк в Україні вже загинуло щонайменше 135 дітей

Минулої доби російські окупанти обстріляли вісім населених пунктів Донеччини. Ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивної системи залпового вогню «Град», артилерійської зброї. Внаслідок обстрілів двоє дітей загинули, троє травмовані, повідомила поліція у Донецькій області. Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 21 цивільний об’єкт, серед яких житлові будинки, електромережа. Серед загиблих і поранених – діти. «Найгарячішими точками Донеччини стали Маріуполь, Мар’їнка, Красногорівка, Авдіївка, Краматорськ, Новомихайлівка, Долина, Пришиб. Внаслідок обстрілів двоє дітей загинули, троє травмовані. Ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивної системи залпового вогню «Град», артилерійської зброї», – сказано у повідомленні. «Градами» окупантів пошкоджено три вулиці в Авдіївці, де сталися масові пожежі. В Офісі генерального прокурора повідомили, що станом на ранок 25 березня внаслідок збройної агресії РФ загинуло щонайменше 135 дітей, а 184 дитини отримали поранення.

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