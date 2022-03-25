На Донеччині росіяни убили двох дітей і ще трьох поранили
Окупанти обстріляли мирних жителів з авіації та реактивної системи залпового вогню «Град»
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Минулої доби російські окупанти обстріляли вісім населених пунктів Донеччини. Ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивної системи залпового вогню «Град», артилерійської зброї. Внаслідок обстрілів двоє дітей загинули, троє травмовані, повідомила поліція у Донецькій області.
Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 21 цивільний об’єкт, серед яких житлові будинки, електромережа. Серед загиблих і поранених – діти.
«Найгарячішими точками Донеччини стали Маріуполь, Мар’їнка, Красногорівка, Авдіївка, Краматорськ, Новомихайлівка, Долина, Пришиб. Внаслідок обстрілів двоє дітей загинули, троє травмовані. Ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивної системи залпового вогню «Град», артилерійської зброї», – сказано у повідомленні.
«Градами» окупантів пошкоджено три вулиці в Авдіївці, де сталися масові пожежі.
В Офісі генерального прокурора повідомили, що станом на ранок 25 березня внаслідок збройної агресії РФ загинуло щонайменше 135 дітей, а 184 дитини отримали поранення.
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