Українські захисники підірвали танк та дві БПМ російських військ

У понеділок, 28 березня, бійці 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ знищили танк та дві бойові машини піхоти російських окупантів.

«Мобільні протитанкові розрахунки 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України діють, наче привиди – скритно, професійно та результативно. Вони завжди там, де їх не очікує противник. Зокрема сьогодні в одному з районів виконання завдань протитанкісти Житомирської «95-ки» знищили танк та дві бойові машини піхоти збройних сил РФ», – повідомили в командуванні десантно-штурмових військ ЗСУ.

Військові також оприлюднили відео з моменту знищення техніки окупантів.