ЗСУ відбили сім ворожих атак на сході і знищили 25 одиниць техніки
Підрозділи протиповітряної оборони також збили один літак та два безпілотника
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На Донецькому та Луганському напрямках українські військові протягом 28 березня відбили сім ворожих атак та знищили 25 одиниць російської техніки. Про це повідомляє прес-служба Операції об’єднаних сил.
ЗСУ знищили 12 танків, 10 БМП та три одиниці автомобільної техніки.
«Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак та два безпілотних літальних апарати противника. Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!», – повідомляє прес-служба ООС.
За час війни з Україною Росія втратила уже понад 17 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрані у щоденній статистиці ZAXID.NET.