У понеділок, 28 березня, ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів» Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» знову потрапила під ворожі обстріли. Про це інформує Держінспекція атомного регулювання.

«У результаті чергового акту ядерного тероризму з боку рф будівлі та інфраструктура, які розташовані на території ННЦ ХФТІ (у тому числі ЯПУ «Джерело нейтронів»), зазнали серйозних пошкоджень», – повідомила державна інспекція атомного регулювання.

Через інтенсивні бойові дії фахівці не можуть оцінити масштаби пошкоджень та їх вплив на ядерну та радіаційну безпеку.

«Джерело нейтронів», як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження її бомбардування та/або обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій», – наголошує держінспекція.

Нагадаємо, це не вперше ННЦ з ядерною установкою потрапляє під обстріли, кілька днів тому росіяни уже завдавали удари по ядерній установці. 6 березня була повністю зруйнована підстанція, пошкоджені кабелі кондиціонерів системи охолодження та теплотраса, 11 березня в інституті виникла пожежа у трансформаторній підстанції через обстріли.