Російські окупанти зазнають значних втрат в Україні

За минулу добу, 19 березня, українські захисники продовжували ефективно протистояти окупантам. На Київщині ліквідували зведений загін російських десантників, вижив лише один військовий.

«Стало відомо, що зі зведеного загону 331-го гвардійського парашутно-десантного ударного костромського полку, який брав участь у бойових діях на Київському напрямку, залишився в живих один військовий, і той знаходиться у шпиталі»,– йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ вранці неділі, 20 березня.

За даними Генштабу ЗСУ, на фоні подібних обставин командуванням російського чорноморського флоту терміново проводяться заходи щодо заміни 130 відказників-контрактників 810-ї бригади морської піхоти на десантників 7-ї десантно-штурмової дивізії. Питання щодо їх подальшої служби вирішує ФСБ.

Окрім того, на тимчасово окупованій території Донецької області російські куратори оголосили чергову хвилю мобілізації для поповнення 1-го армійського корпусу. Граничний вік відмобілізованих підняли до 65 років. «Подібне очікує і на тимчасово окупованій території Луганської області з огляду на те, що з зони дії 2-го армійського корпусу до населених пунктів Луганськ, Сорокіне та Довжанське щодня прибувають вантажні автомобілі заповнені тілами солдат», – зазначають в ЗСУ.

Генштаб ЗСУ також повідомляє, що російські терористичні війська продовжують відверто порушувати міжнародні конвенції щодо правил ведення війни. Зокрема, масово фіксуються факти використання форми ЗС України для проведення підривних та дискредитаційних дій російськими диверсантами.