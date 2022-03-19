Частини збитого вертольота російських окупантів

У суботу, 19 березня, українські Повітряні сили збили три російських вертольоти. Про це йдеться у вечірньому зведенні командування Повітряних сил ЗСУ

«У суботу, 19 березня, противник суттєво зменшив свою присутність в українському небі. Тому, на жаль, протиповітряна оборона сьогодні збила всього три вертольоти російських фашистів. Тож денний план утилізації повітряних рашистів не виконано!», – повідомили у відомстві.

У Повітряних силах зазначили, що, аби цей план було перевиконано, очікують від союзників України сучасних систем ППО та винищувачів.

«Нині Повітряні Сили успішно б’ють окупантів зброєю 80-их років випуску, а рашисти застосовують проти нас новітню зброю – гіперзвукові ракети та літаки, що суттєво переважають наші, як у кількості, так і у бойових характеристиках. Ситуація може докорінно змінитись, коли на озброєння надійде сучасна техніка від партнерів, і ми закриємо небо від тероризму рашистів», – йдеться в повідомленні.

До слова, раніше сьогодні секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що найближчими днями до України надійдуть системи протиповітряної оборони та інше озброєння від США.

«Вони публічно оголосили. Це будуть і «Стінгери», і «Джавеліни», і протитанкові комплекси, це буде дуже багато корисного для наших військових, представників сектору безпеки і оборони. І вони найближчим часом вже будуть на території нашої країни. Мова йде про дні» – заявив Данілов, якого цитує «Українська правда».

Раніше повідомлялося, що впродовж суботи, 19 березня, військові Операції об’єднаних сил вчергове завдали втрат російським окупантам. Вони відбили 10 атак ворога, знищили майже 40 одиниць техніки і понад 100 росіян.

Загалом за 24 дні війни з Україною Росія втратила понад 14400 військових, ще близько 3,5 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальні втрати противника зібрані у щоденній статистиці ZAXID.NET.