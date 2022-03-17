Сєргєй Сухарьов очолив 331 полк у жовтні 2021 року

Українські військові ліквідували командира полку повітряно-десантних військ з м. Кострома РФ полковника Сєргєя Сухарьова. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на обласний військкомат. Полк, який він очолював, брав участь у розстрілі Іловайського котла.

За інформацією костромських ЗМІ, крім командира, знищені й інші військовослужбовці 331-го гвардійського парашутно-десантного полку. Це старший сержант Сєргєй Лебедєв, сержант Алєксандр Лімонов, єфрейтор Юрій Дєгтярьов, капітан Алєксєй Нікітін.

Наразі невідомо де і коли відбувся бій, в якому російські військові поплатилися за свою агресію і вторгнення в Україну.

Раніше костромські десантники були задіяні у війнах в Чечні, Осетії, придушенні протестів в Казахстані. 331-й полк брав участь в бойових діях на Донбасі від 2014 року, зокрема в Іловайському котлі. Сєргєй Сухарьов очолював полк з серпня 2021 року, до цього п’ять років був заступником комбрига 31-ї гвардійської десантно-штурмової бригади в Ульяновську.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО України опублікував список генералів та полковників армії держави-агресорки, які загинули у війні проти України.