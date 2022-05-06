Львів'яни займаються волонтерством, поєднуючи його з основною роботою, а весь прибуток з нього віддають на благодійність

Львівські волонтери створили власний бренд з виробництва футболок і худі, щоб збирати гроші для закупівлі необхідної амуніції для українських військових. Весь прибуток з продажу речей бренду «Brave heart of Ukraine» віддають на ЗСУ. Про їхню ініціативу американці зняли фільм, який вийде на платформі Netflix.

Від початку війни семеро друзів активно включились у волонтерський рух. Спочатку допомагали біженцям, розселяли людей зі сходу, розвозили гуманітарку. Для допомоги армії почали збирати гроші, щоб закупити потрібну амуніцію.

«Спочатку ми збирали донати. Але люди звикають до війни, пожертв стає менше, ми розуміли, що цього замало, ще десь треба брати гроші. Тож вирішили створити власний бренд і зацікавити ним людей», – розповідає ZAXID.NET співзасновник бренду «Brave heart of Ukraine» Юрій Дума.

Ідейна команда волонтерів спочатку запустила виробництво футболок з авторськими принтами. Їх розробляє тату-майстер зі Львова DeadDread, він зараз працює в Польщі і допомагає закупляти там і передавати амуніцію для українських військових. Він надав свої ескізи і розробляє нові спеціально для цього бренду. Волонтери оплачують лише виробничі витрати, собівартість речей, а весь прибуток з продажу витрачають на закупівлю аптечок, обладнання для військових. Про всі закупівлі звітують.

«Ми не беремо грошей ні на зарплати, ні на розкрутку. Цим займаються блогери, ведучі новин, які вдягають наші футболки. Після створення бренду ми попросили друзів поширити про нас інформацію в соцмережах. За перші три дні на наш новостворений аккаунт підписалися понад тисяча людей. За три дні ми продали понад 100 футболок», – згадує Юрій.

За майже два місяці від створення бренду команді вдалося назбирати з продажу близько 200 тис. грн. Початкова ціна футболки 450-500 грн, але покупець може переказати більше грошей, які будуть зараховуватись на благодійність. І люди докидають іноді навіть вдвічі більшу суму.

Юрій Дума є спортсменом, дитячим тренером з карате. Тож закордонні знайомства, які завів під час змагань, також допомагають із замовленнями.

«Багато знайомих спортсменів з іноземних країн замовили, щоб одягти футболки на змагання і підтримати нас. Ми вже відправляли футболки в Польщу, Литву. Також надійшло замовлення з Франції та США», – каже Юрій.

А нещодавно волонтерською ініціативою львів’ян зацікавився американський режисер, який приїхав в Україну знімати фільм про мистецтво під час війни. Він вийде на платформі Netflix. І 1% від прокату теж піде на потреби ЗСУ.

«Він знімає музикантів, художників, митців. Ми їм не дуже підходили по тематиці, але їх зацікавив наш бренд, наші принти помітно відрізняються. Тож ми будемо як центральна лінія цього фільму», – каже Юрій Дума.

Львів’яни планують і надалі розвивати свою діяльність і займатися благодійністю та волонтерством. Для цього вони створили сайт свого бренду «Brave heart of Ukraine» і збільшать його асортимент.