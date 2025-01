Фільми 80-х років минулого століття, які знімали в умовному Голлівуді, представлені усім розмаїттям жанрів. Запхати ціле, не найгірше, десятиліття кінематографа у дванадцятку було задачею з зірочкою. Тож цього разу ми обмежились лише кіно США, найбільшої, утім, кіноіндустрії світу. Для цієї добірки було важливо те, що обрані фільми цікаво дивитись зараз, через 40 з гаком років після того, як вони були зняті. Не менш цікаво, ніж тоді, попри наївні спецефекти. Також ми обрали ті картини, які стали не просто одноразовим успіхом, а мали продовження, чи сюжетне, чи стилістичне, у кіно наступних десятиліть. І ще ми змішали і класичні шедеври, і популярні мелодрами, і комікси. Хай буде різне кіно, аби воно було якісним.

«Скажений бик»

Raging Bull, 1980, режисер Мартін Скорсезе

Реальна історія боксера Джейка ЛаМотти. І всі його психологічні й сексуальні комплекси люто викидаються на боксерському ринзі. Під гарячу руку йому попадається рідний брат. Робота Де Ніро над роллю принесла йому «Оскар»

«Той, що біжить по лезу»

Blade Runner, 1982,

Безсмертна класика від Рідлі Скотта. Фільм, який не оцінили в 1982, але який потім став культовим і вплинув на більшу частину режисерів фантастичного жанру (у тому числі на Дені Вільнева, який зняв його сиквел майже через сорок років). Кіборги (репліканти), яких практично неможливо відрізнити від живих людей, виходять з-під контролю творців і навіть починають шукати їх, щоб з'ясувати, з якою метою вони створені. А їхнім слідом йде досвідчений мисливець на андроїдів, на якого чекають випробування як фізичного, а й морального характеру. Музику до фільму написав Вангеліс, а головні ролі зіграли Рутгер Гауер, Гаррісон Форд, Шон Янг, Деріл Ганна.

«Бійцівська рибка»

Rumble Fish, 1983, режисер Френсіс Форд Коппола

Цей фільм показав у всій красі ціле покоління молодих американських акторів: Міккі Рурк, Метт Діллон, Ніколас Кейдж (племінник режисера, який через це змінив прізвище), Даян Лейн. Культовий фільм про протистояння банд у маленькому містечку. Повертається старший брат одного з ватажків мотоциклетної банди, який раніше був найкрутішим хлопцем у місті. Але тепер його сприйняття життя змінилося.

«Одного разу в Америці»

Once Upon a Time in America, 1984, режисер Серджіо Леоне, на головному фото

Серджіо Леоне знімав вестерни, проте вирішив розширити жанрові рамки та зняв історію гангстерської Америки. Фільм про дружбу, зраду, поліцію та мафію став культовим. Цьому багато в чому сприяли пам'ятні ролі Роберта Де Ніро і Джеймса Вудса, а також музика традиційного партнера Леоне Енніо Морріконе.

Нью-Йорк, початок двадцятих, банда хлопчаків, які надто рано подорослішали, орудує в шумному єврейському кварталі, займаючись дрібними крадіжками, зухвалими пограбуваннями та іншими незаконними справами. Мрія підлітків – розбагатіти та стати впливовими. Вони виросли, і тепер у їх планах пограбування Федерального банку.

«Амадей»

Amadeus, 1984, режисер Мілош Форман

Шедевр геніального Мілоша Формана («Пролітаючи над гніздом зозулі») досі є у центрі дискусій музикознавців. Чи можна показувати Моцарта пияком та абсолютно безвідповідальним чоловіком, хай і геніальним композитором? Форману вдалось поєднати все, його Моцарт складний попри відчайдушну веселість. Ну а фільм просто маст сі для усіх, хто хоч якось цікавиться кіно.

«Дев'ять із половиною тижнів»

Nine 1/2 Weeks, 1986, режисер Едріан Лайн

Класика еротичного кіно, завдяки якому Міккі Рурк та Кім Бейсінгер надовго зайняли позицію секс-символів покоління.

Назва фільму відповідає тривалості стосунків між інвестором з Волл-стрітДжоном Греєм і розлученою співробітницею картинної галереї Елізабет МакГроу, які зустрілися в Нью-Йорку.

«Ханна та її сестри»

Hannah and Her Sisters, 1986, режисер Вуді Аллен

Три сестри та їхні сім'ї живуть спокійною і щасливо, поки персонаж Майкла Кейна, чоловік Ханни не закохується в її сестру, Лі. І хоча та відповідає йому взаємністю, проблем стає дедалі більше. Вуді Аллен грає роль Міккі, Міа Ферроу – Ханну, Майкл Кейн – її чоловіка, а Барбара Херші та Даян Віст ми побачимо в ролях її сестер.

«Цільнометалева оболонка»

Full Metal Jacket, 1987, режисер Стенлі Кубрік

Антивоєнна класика від геніального Кубріка. Один із найвідоміших кіномонологів від сержанта, який знищує новобранців психологічно. Жорстока муштра перед відправкою на фронт, а потім ще більш шокуючи реалії війни. Маніфест про нелюдяність всього, що з армійськими справами від метра промисловості. У фільмі, заснованому на романі Гасфорда «Short-Timers» 1979 року, знялися Меттью Модайн, Лі Ермі, Вінсент Д'Онофріо та Адам Болдуін.

Сюжет фільму розповідає про загін американських морських піхотинців, які проходять підготовку у таборі морської піхоти на вербувальному складі Перріс Айленд, Південна Кароліна. У другій половині фільму Джокер і ще один морпіх з загону потрапляють до в'єтнамських міст Дананг і Хюе під час війни у ​​В'єтнамі. Назва фільму відсилає до кулі Full Metal Jacket (FMJ), яку використовують військовослужбовці.

«Брудні танці»

Dirty Dancing, 1987, режисер Еміль Ардоліно

Літо 1963 року. 17-річна Френсіс, яку усі називають Бебі, проводить канікули з батьками в курортному готелі, де знайомиться з Джонні, гарним професійним танцюристом. Зачарована ритмами «брудних танців», Френсіс стає ученицею і партнеркою Джонні в танцях і в коханні. Простенька мелодрама з Дженіфер Грей та Патріком Свезі дивним чином зуміла стати помітною у ряду таких фільмів та завоювати прихильність глядачів та глядачок на довгі роки. Жодні римейки чи наслідування такого успіху не мали.

«Аптечний ковбой»

Drugstore Cowboy, 1989, режисер Гас Ван Сент

Для Гаса Ван Сента цей фільм – другий повнометражний. Історія наркоманів, які їздять західним берегом США та грабують аптеки дивним чином набула універсальності. Коли твій основний мотиватор – нова доза, вибору не так багато, щоб історія закінчилася добре. «Аптечний ковбой» є екранізацією напівбіографічного роману Джеймса Фогля. Історія наркомана Боба і його «сім'ї» отримала приз Берлінале, У головних ролях Метт Діллан та Келлі Лінч7

«Бетмен»

Batman, 1989, режисер Тім Бертон

Майкл Кітон у ролі Бетмена, Джек Ніколсон у ролі Джокера та Кім Бейсінгер у ролі фатальної красуні, а навколо них вигадливий світ режисера, що змінив ставлення до фільмів-коміксів. Тепер їх можна побачити на найпрестижніших кінофестивалях. Фільм, який точно породив якусь просто нереальну кількість наслідувань.

Головний герой ховається під маскою летючої миші, одягнений в куленепробивний жилет володіє супермашиною Бетмобілем. Брюс Вейн ще хлопчиком став очевидцем смерті власних батьків. Тепер він став дорослим та став на захист мирних громадян.

«Товариство мертвих поетів»

Dead Poets Society, 1989, режисер Пітер Вір

Один з найкращих фільмів про школу, знятий Пітером Віром із Робіном Вільямсом у головній ролі.

Навчальний процес в академії Wellton побудований найсуворішим та найконсервативнішим чином. Але новий викладач літератури Джон Кітінг не планує дотримуватись встановлених правил. Його підопічні таємно відроджують літературний клуб «Товариство мертвих поетів». Проте в одного з них невдовзі починаються проблеми. Джон Кітінг – приклад викладача, який надихає своїх учнів і допомагає їм відкривати щось нове. А трагічний сюжет фільму говорить про те, що батькам теж потрібно враховувати бажання та мрії своїх дітей.