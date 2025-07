Марго Роббі у фільмі Мартіна Скорсезе «Вовк з Волл-стріт»

Марго Роббі почала свою кар’єру в Австралії з телешоу, проте дуже швидко вона підкорила Голлівуд та стала однією з найпопулярніших актрис. Ролі у картинах «Загін самогубців» чи «Вовк з Волл-стріт» принесли їй славу. А фільм «Одного разу в Голлівуді» увів її в еліту Фабрики мрій.

Марго Роббі критики називають «спецефектом»: вона гарна, вільна, органічна та володіє неймовірною харизмою. 2 липня актриса відзначає 35-річчя. З цієї нагоди пригадаймо її найвизначніші ролі.

«Я, Тоня»

I, Tonya, 2017, режисер – Крейг Гіллеспі

Один з найкращих фільмів на тему фігурного катання. У центрі сюжету – реальна історія фігуристки Тоні Гардінг, яку і зіграла Роббі. Вона увійшла в історію спорту не так своїми спортивними досягненнями, як одним із найбільших скандалів в історії фігурного катання.

Чоловік Тоні Джеф Гіллоулі найняв зловмисника, аби той поламав ноги головній конкурентці дружини Ненсі Карріган. Це трапилось напередодні Олімпіади, на яку Гардінг таки вирішили допустити. Вона посіла дуже далеке від п’єдесталу місце. Карріган стала другою, а от золото тоді завоювала українка Оксана Баюл.

Щоб краще зрозуміти свою героїню, Роббі зустрічалася із самою Гардінг. Також акторку тренували професійні фігуристи. Роббі з'явилася на екрані у 110 різних костюмах, частина з яких повністю відтворювала костюми Тоні Гардінг. Елісон Дженні, яка зіграла матір Тоні, отримала за цю роль «Золотий глобус» та «Оскар». Найбільші принади фільму – гротескні акторські роботи, цікава кіномова та блискучий монтаж.

Режисер Крейг Гіллеспі не робить традиційний байопік. Він знімає скоріше чорну комедію про американську мрію. Персонажі самі розповідають свої історії, сперечаються та живуть на екрані повноцінним життям.

«Одного разу… у Голлівуді»

Once Upon A Time... In Hollywood, 2019, режисер – Квентін Тарантіно

В основі фільму – одна із найбільших голлівудських драм. 9 серпня 1969 року банда Чарльза Менсона зарізала 26-річну актрису Шерон Тейт, дружину Романа Поланського, яка була на останніх місяцях вагітності. Разом із нею загинули ще декілька її друзів, які перебували тоді на віллі. Шерон Тейт була актрисою, яка тільки розпочинала кар’єру, а Роман Поланський уже став уславленим режисером після виходу на екрани «Дитини Розмарі».

Для історії кіно (та й культури загалом) ця трагедія стала не просто кривавим злочином. Вона завершила у Голлівуді певну епоху, відібрала у фабрики мрій її невинність. Шерон Тейт зіграла Марго Роббі.

Але у центрі фільму – інша пара героїв, яких зіграли мегазірки сучасного кіно Леонардо Ді Капріо та Бред Пітт. Актор Рік Далтон (Ді Капріо) переживає не найкращі часи. Колись він грав безстрашних ковбоїв, а зараз намагається повернути собі колишній успіх. Його охоронець, дублер та друг («трохи менше, ніж дружина») Кліфф Бут (Бред Пітт) також мріє про успішну кар’єру. Рік живе на віллі по сусідству з зоряним подружжям Тейт-Поланський та мріє познайомитись із ними.

«Вавилон»

Babylon, 2023, режисер – Дем’єн Шазел

Події «Вавилону» стартують у 1926 році – за рік то того, як у кіно прийшов звук, тоді, коли «золота доба» ще тільки починалась, а Голлівуд все ще був купкою знімальних майданчиків десь у Каліфорнії.



Неллі Ларой (Марго Роббі) мріє стати акторкою, Менні Торес (Дієго Кальва) – хоча б з’явитись на знімальному майданчику, а Джек Конрад у блискучому виконанні Бреда Пітта уже є зіркою (а ще алкоголіком та бабієм). Їх світ змінюється – спочатку тоді, коли вони потрапляють у кіно, а потім тоді, коли у кіно приходить звук. У фільмі також знімались Тобі Магуайр, Олівія Вайлд, Самара Вівінг, Флі, Ерік Робертс, Джин Смарт та інші.

Попри те, що більшість персонажів вигадані, Пітт та Роббі у своїх ролях спирались на цілком реальних людей. Прототипом Джека став актор німого кіно Джон Гілберт, який грав у популярних фільмах «Серце гір», «Слуга в будинку» тощо. У 30-х роках його кар’єра занепала. Марго Роббі черпала натхнення з образу голлівудської акторки Клари Боу, яка стала секс-символом свого часу ще до того, як цей термін з’явися у вжитку.

Еволюція Голлівуду від божевільних вечірок 20-х у дусі Великого Гетсбі до кодексу Гейнса 30-х через яскравих героїв та дотепні сюжетні ходи насамперед є любов’ю до кіно у чистому вигляді.

«Барбі»

Barbie, 2023, режисерка – Ґрета Ґервіґ

Ідеальний день у Барбіленді (зрештою, у ляльки Барбі всі дні ідеальні). Десятки Барбі та Кенів живуть тут та ні про що не журяться. Тут є Барбі-президентка, Барбі-лікарка, Барбі-суддя. Але одного разу в голову стереотипної Барбі (ідеальна Марго Роббі) приходить думка про смерть. З цієї секунди її життя починає стрімко мінятись, і в неї навіть з’являється целюліт.

Щоб виправити ситуацію, Барбі має потрапити в реальний світ. Разом з нею туди вирушає Кен (несподівано смішний Раян Гослінг). Там Кен дізнається, що таке патріархат, і вирішує змінити світ. Ну, принаймні Барбіленд.

Сюжет цілком відповідає підлітковій комедії на замовлення компанії Mattel (саме вона виробляє знамениті ляльки). Але на додачу ми ще маємо цілий кіноманський ребус: у картині можна знайти цитати та парафрази з таки легендарних фільмів як «Космічна Одіссея 2001», «Шербурзькі парасольки», «Матриця», «Чарівник країни Оз», «Сверблячка сьомого року» тощо.

Ґрета Ґервіґ, інтелектуалка та сінефілка, спочатку знімалась в тонких та психологічно вишуканих фільмах Баумбаха. Потім почала писати сценарії, а згодом її режисерський дебют «Леді-птаха» вистрелив із нечуваною для камерного фільму молодої режисерки силою, отримавши десятки нагород та номінації на «Оскар». Тож не дивно, що її новий фільм порушив по-справжньому важливі питання. Вона говорить про місце жінки у світі, про конфлікт реального та вигаданого, конфлікт поколінь, про вибір та вірність, складнощі дорослішання.