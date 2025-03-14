Роббі готується до однієї з найскладніших ролей у своїй кар'єрі.

Акторка Марго Роббі після успішної ролі у фільмі «Барбі» взяла паузу в роботі через вагітність. У жовтні в неї народився син, і тепер вона готова до нової ролі. Вона зіграє культову модель Playboy Анну-Ніколь Сміт у байопіку.

Проєкт створюють люди, які добре знали героїню, а саме модельєр Pol' Atteu та телепродюсер Патрік Сімпсон.

Марго Роббі (фото Festival de Cannes) Анна-Ніколь Сміт (фото IMDb)

Нагадаємо, Анна-Ніколь Сміт стала світовою знаменитістю у 90-х, коли з'явилася на обкладинці Playboy і отримала титул Playmate року. Її життя було суцільним скандалом. У26 років вона вийшла заміж за 89-річного мільярдера, після його смерті опинилася в центрі судових процесів, а згодом боролася із залежністю. У 2007 році Анна-Ніколь померла від передозування у віці 39 років.

Роббі уже прокоментувала, що готується до однієї з найскладніших ролей у своїй кар'єрі.