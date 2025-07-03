Фільмографія Тома Круза налічує майже сто фільмів. Проте більшість глядачів пам’ятають його переважно по каркаломних трюках у «Місіях неможливих». З нагоди уродин актора ми вирішили нагадати про його непересічні роботи у картинах відомих режисерів, про які часто забувають.

«Ізгої»

The Outsiders, 1983, режисер – Френсіс Форд Коппола

Дія картини розгортається у шістдесятих роках минулого століття на території маленького містечка в Оклахомі. Кілька молодіжних груп поділені на багатих та бідних. Молоді люди з найбідніших й найкримінальніших кварталів називали себе «бріолінниками». Багаті хлопці та дівчата – «мажори». Між соціальними кланами постійно відбуваються бійки. Така ситуація рано чи пізно мала закінчилась трагедією. Обидві банди ніяк не очікували, що під час бійки випадково загине один із хлопців. Тепер винуватці того, що сталося, змушені ховатися не тільки від поліцейського переслідування, а й від гніву суспільства.

«Легенда»

Legend, 1985, режисер – Рідлі Скотт

Справжнє лихо спіткало прекрасний магічний край, в якому ще недавно повсюдно панували спокій, мир і благополуччя. Лісові феї, ельфи та інші чарівні істоти страждають від згубного впливу чорної магії. Наказуючи своїм підручним гоблінам сіяти паніку і страх, сили мороку доводять безневинних створінь до відчаю. Джек ризикнув життям в боротьбі з численними противниками. Йому доведеться врятувати чарівного єдинорога, який є символом віри. Якщо Володареві Темряви вдасться його позбутися, світ назавжди накриє тінь. Також Джек має врятувати принцесу.

«Людина дощу»

Rain Man, 1988, режисер – Баррі Левінсон

Чарлі Беббіт, дізнавшись про смерть батька, вирушає на похорон. Яке ж було його здивування, коли виявилося, що батько заповів йому лише стареньку машину, а свої гроші – старшому синові Раймонду, хворому на аутизм, про існування якого Чарлі навіть і не здогадувався. Не бажаючи миритися з останньою волею батька, Чарлі викрадає брата, щоб отримати заслужену, на його думку, частину грошей. Проте він навіть уявити собі не міг, наскільки сильно спілкування з братом змінить його життя. За роль Чарлі Круз був номінований на «Оскар» за роль другого плану. Проте нагороду отримав Дастін Гоффман за головну роль.

«Магнолія»

Magnolia, 1999, режисер – Пол Томас Андерсон

Літній Ерл Патрідж вмирає від раку. Він хоче зустрітися зі своїм сином Френком Меккі, який на нього ображений після смерті матері. Меккі працює на студії і веде передачі, пов'язані зі стосунками чоловіків і жінок. Є ще вундеркінд Стенлі Спектр і його батько Рік, який живе за рахунок сина. За сюжетом кінокартини «Магнолія» долі всіх цих людей переплетуться, що призведе до найбільш непередбачуваних наслідків. Том Круз знову отримав номінацію на «Оскар».

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«Ванільне небо»

Vanilla Sky, 2001, режисер – Кемерон Кроу

Девід закохується в Софію, а його дівчина Джуліанна дізнається про це. Вона намагається накласти на себе руки, але Девід вчасно запобігає біді. На жаль, смерть дівчини неминуча. На автомобілі Джуліанни пара потрапляє в страшну автомобільну аварію. Дівчина гине, а обличчя Девіда назавжди залишається жахливою, знівеченою гримасою, яку він боїться показати Софії. Партнеркою Тома Круза по фільму є Пенелопа Крус.

«Співучасник»

Collateral, 2004, режисер – Майкл Манн

У центрі сюжету опиняється звичайний таксист (Джеймі Фокс), який несподівано стає співучасником серії страшних злочинів. Найзвичайніший робочий день раптово обертається справжнім жахом наяву, коли в машину головного героя сідає найманий вбивця зі зброєю. Попутник бере його в заручники і під дулом пістолета змушує їздити по місту в пошуках чергової жертви.