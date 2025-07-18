Цією зброєю володів Дарт Вейдер у виконанні актора Девіда Проуза

Світловий меч героя «Зоряних війн» Дарта Вейдера виставлять на аукціоні. Вартість лота оцінюють від 1 до 2 млн доларів.

Як повідомляє The Independent, торги відбудуться у вересні 2025 року в Лос-Анджелесі. Їх присвятити до 45-річчя легендарного фільму. Вартість лота оцінюють від 1 до 2 млн доларів.

«Світловий меч або лазерний меч, як його спочатку називали, був задуманий Джорджем Лукасом як ідеальна оборонна зброя для більш складної доби. Через майже 50 років після виходу першого фільму “Зоряні війни” світлові мечі є загальновизнаним символом найулюбленішої у світі кінофраншизи та незмінно входять до найзнаковіших предметів реквізиту всіх часів», – розповів головний операційний директор аукціонного будинку Propstore Брендон Елінгер.

Зазначимо, що цією зброєю володів Дарт Вейдер у виконанні актора Девіда Проуза під час вирішальних поєдинків із Люком Скайвокером. Його також використав каскадер Боб Андерсон.

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Додамо, що режисери готують одразу кілька франшиз за всесвітом «Зоряних війн». Зокрема, у 2026 році вийде повнометражний фільм про Мандалорця та Грогу з Педро Паскалем у головній ролі. Також у розробці перебуває нова трилогія «Зоряних війн» від Саймона Кінберга. Її деталі невідомі.

Крім цього, Lucasfilm анонсував новий фільм Star Wars: Starfighter, події якого відбуваються через 5 років після 9 епізоду «Зоряні війни: Скайвокер. Сходження». Головну роль у фільмі зіграє Раян Гослінг.