Нещодавно Менголд завершив роботу над байопіком про Боба Ділана

Джеймс Менголд, режисер фільмів «Логан» та «Форд проти Феррері», «Лицар дня», «Індіана Джонс 5» та «Потяг до Юми», планує зняти фільм «Зоряні війни: Світанок джедаїв» (Star Wars: Dawn of the Jedi). Робота над картиною може розпочатись вже наступного року.

Нещодавно Менголд завершив роботу над байопіком «Повна невідомість» про Боба Ділана, де головну роль зіграв Тімоті Шаломе. Цю картину багато обговорювали ще задовго до її виходу на екрани. Прем’єра запланована на грудень цього року.

Щодо нового фільму з всесвіту «Зоряних воєн», то він досліджуватиме витоки Ордену джедаїв, події відбуватимуться за 25 тисяч років до подій інших фільмів франшизи. Над сценарієм разом із Менголдом працює Бо Віллімон, який раніше створив серіал «Андор».

Це буде перший повнометражний фільм про «Зоряні війни» після «Скайвокер. Сходження», який вийшов у 2019 році. Lucasfilm також обіцяє повнометражне продовження серіалу «Мандалорець». Його прем’єра запланована на 21 травня 2026 року.

Також у розробці перебувають ще шість проєктів за всесвітом «Зоряних воєн».