«Думками навиворіт 2 » очолила рейтинг найкасовіших фільмів у США

Фахівці підрахували, що 70% фільмів, вироблених у Голлівуді та які вийдуть на екрани у 2025 році будуть сиквелами, приквелами чи римейками.

Про брак ідей на Фабриці мрій говорять уже давно. Те, що кінематографісти намагаються ставити на безпрограшні варіанти відомих франшиз так само не новина. У 2024-му кінотеатри показували чимало сиквелів, приквелів та римейків, які разом з тим очолили топ 10 найкасовіших фільмів року.

У 2025 році фільмів, знятих на основі вже відомих франшиз, побільшає, вважає CNBC. 50-70% стрічок від шістки найбільших студій (Universal, Disney, Warner Bros., Paramount, Sony і Lionsgate) не будуть оригінальними фільмами. Таким чином студії намагатимуться підвищити продажі квитків.

Топ 10 найкасовіших фільмів 2024 році у США:

Усі зняті на основі уже успішних картин (касові збори вказані у доларах):

«Думками навиворіт 2» – 652,9 млн

«Дедпул і Росомаха» – 631,3 млн

«Нікчемний Я 4» – 360,7 млн

«Дюна: Частина друга» – 282,1 млн

«Смерчі» – 267,5 млн

«Бітлджюс Бітлджюс» – 250,3 млн

«Ґодзілла та Конґ: Нова Імперія» – 196,3 млн

«Панда Кунґ-Фу 4» – 193,59 млн

«Погані хлопці: Все або нічого» – 193,57 млн

«Королівство планети мавп» – 171,1 млн

У чільній двадцятці найкасовіших фільмів – лише два оригінальних, а саме «Уявні друзі» та «Довгоніг».

В останні місяці року так само найбільше сподівань було на сиквели (хоча не всі вони справдились). Йдеться про «Джокер 2», «Гладіатор 2» та «Ваяна 2».

Серед найбільших прем’єр наступного року знову багато знайомих назв: М3ГАН 2.0, «Світ Юрського періоду: Відродження», «П’ять ночей у Фредді 2», римейки «Білосніжки» і «Фантастичної четвірки», третій «Аватар».