Перша екранізація трилера «Американський психопат» вийшла у 2000 році

53-річний режисер Лука Гуаданьїно («Назви мене своїм ім’ям», «Суспірія», «Суперники», «Квір») зніме для студії Lionsgate ремейк трилера «Американський психопат», повідомляє Deadline.

Попередня екранізація однойменного роману Брета Істона Елліса вийшла на екрани у 2000 році. Головну роль зіграв Крістіан Бейл («Амстердам», «Форд проти Феррарі», «Влада»). У фільмі йдеться про молодого успішного банкіра Патріка Бейтмана, котрий ночами перетворюється на соціопата та серійного вбивцю.

Сценарій нового фільму написав Скотт З. Бернс («Ультиматум Борна», «Зараза», «Інформатор»). Хто гратиме у новій версії, наразі невідомо. Дату прем’єри також не називають. Відомо лише, що Гуаданьїно зможе зайнятися новим проєктом після того, як у серпні 2025 року випустить трилер «Після полювання» з Джулією Робертс у головній ролі.

Роман Елліса був опублікований у 1991 році та викликав чимало суперечок не лише через постать мангеттенського інвестиційного банкіра, який став серійним убивцею, але й через неймовірну увагу до деталей його світу, а також через надмірне насильство, що призвело до цензури в кількох країнах.