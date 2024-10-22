Режисер серіалу «Привиди будинку на пагорбі» Майк Фленаган пряцює над серіалом за романом Стівена Кінга «Керрі» для стримінгового сервісу Prime Video.

Серіал складатиметься з восьми епізодів. Фленаган виступить виконавчим продюсером разом із Тревором Мейсі. Проєкт стане першою частиною спільної роботи кінематографістів із компанією Amazon, яка також передбачає створення серіалу та окремого фільму за циклом «Темна вежа».

Для Фленагана це вже п’ята співпраця з Кінгом. Режисер раніше зняв продовження «Сяйва» під назвою «Доктор Сон», фільм «Небезпечна гра» та завершує роботу над драмою «Життя Чака» з Томом Гіддлстоном в одній з головних ролей.

«Керрі» – перший опублікований роман Стівена Кінга, який вийшов 1974 року. Сюжет розповідає про дівчину-підлітка із релігійної родини, яка відкриває в собі телекінетичні здібності та мстить своїм кривдникам. Першу екранізацію дійснив знаменитий Браян Де Пальма 1976 року з Сіссі Спейсек та Пайпер Лорі номінували на «Оскар». У 1999 році вийшов телевізійний сиквел, у 2002 році було знято ще один римейк для телебачення, а у 2013 році з’явився фільм з Хлоєю Морец та Джуліаною Мур у головних ролях.