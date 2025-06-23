67-річна Шерон Стоун знялася для обкладинки журналу Vogue Adria

67-річна американська акторка Шерон Стоун знялася для обкладинки нового номеру журналу Vogue Adria. Один із її образів складається з костюма від українського бренду Hladysh, який заснувала львівська дизайнерка Марія Гладиш.

У фотосесії від Броніслава Симончика Шерон Стоун постає у сміливих образах в оточенні чоловіків. На одному з фото акторка позує на фоні озелененої стіни у костюмі білого кольору на оголене тіло. Піджак із цього образу – від українського бренду Hladysh.

«Неймовірні відчуття бачити нашу роботу на легендарній Шерон Стоун на зйомці Vogue. Ми безмежно вдячні за довіру до нашого образу і за цю особливу можливість», – прокоментував бренд.

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Додамо, що бренд Hladysh заснувала львівська дизайнерка Марія Гладиш. Бренд створює мінімалістичні моделі та працює на ринку з 2019 року.