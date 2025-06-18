Том Круз на Каннському кінофестивалі

Американський актор Том Круз отримає «Оскар» за видатний внесок у світовий кінематограф. Разом з ним почесну нагороду також отримають кантрі-співачка Доллі Партон, режисерка Деббі Аллен та художник-постановник Вінн Томас, повідомляє The Guardian.

Усі вони отримають нагороди під час церемонії вручення премії Governors Awards у листопаді цього року. Це буде перший «Оскар» Тома Круза, хоча його номінували на премію чотири рази: за фільми «Людина дощу» (1988), «Народжений четвертого липня» (1989), «Магнолія» (1999), також він міг тримати «Оскар» як продюсер за фільм «Топ Ґан: Маверік (2022).

Деббі Аллен відома за ролями у фільмі «Слава» та серіалі «Анатомія Грей» (Кетрін Евері Фокс). Вона п’ятиразова лауреатка премії «Еммі», а також двічі була номінована на премію «Тоні». Також вона неодноразово працювала хореографкою на церемонії вручення премії «Оскар».

Вінн Томас працював художником-постановником над такими фільмами, як «Приховані фігури», «Роби як треба!», «П’ятеро однієї крові», «Ігри розуму» тощо. Доллі Партон отримає Нагороду імені Джина Гершолта за видатні гуманітарні досягнення. Раніше її двічі номінували на «Оскар» за найкращі оригінальні пісні у фільмах «З дев’ятої до п’ятої» та «Трансамерика».

Нагадаємо, на цьогорічному Каннському кінофестивалі Тому Крузу вручили «Золоту пальмову гілку». Зараз у кінотеатрах триває прокат фільму «Місія неможлива. Фінальна розплата», де актор виконує головну роль.