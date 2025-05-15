У другий день Каннського фестивалю поза конкурсом відбулась гучна прем’єра картини «Місія неможлива. Фінальна розплата». На червоній доріжці – оркестр з живим виконанням культової теми Лало Шифріна, усі підходи до фестивального палацу були так щільно заповнені охочих хоч краєм ока подивитись на Тома Круза, що просто пройти повз справді стало неможливою місією.

У залі – світова прем’єра шпигунського блокбастера. Попри те, що фільм став останньою частиною франшизи, на екрані можна знайти й натяки на продовження. Том Круз повернувся до Канн через три роки після того, як він представив «Топ Ган: Меверік». Тоді у небі гуркотіли винищувачі, цього разу – лише гелікоптери.

На червоній доржці (фото Festival de Cannes)

Круза йшли червоною доріжкою разом із сценаристом/режисером Крістофером МакКворрі, а також такими акторами, як Саймон Пегг, Гейлі Етвелл, Грег Тарзан Девіс, Ханна Ваддінгем та Анджела Бассетт, а також ключовими членами творчої команди, такими як монтажер Едді Гамільтон та співавтор сценарію Ерік Джендресен.

«Я вдячний за 30 років, що можу розважати вас цією франшизою», — сказав Круз, звертаючись до аудиторії. «Ми просто хочемо подякувати вам усім».

У залі після тривалих овацій режисер Крістофер Маккуоррі вийшов до мікрофона і розповів, що у дитинстві його єдиною втіхою була фантазія.



«А потім я виріс – і в мене з'явився власний герой бойовика, який готовий втілити будь-яке безумство, яке я тільки придумаю», – сказав він про Круза.



Режисер, який зняв уже чотири частини франшизи подякував акторові «за підтримку, за дружбу, за шалену відданість професії і, головне, за твій талант».

Канни та реклама (фото Катерини Сліпченко)

Знята у Великій Британії, ПАР та на арктичному архіпелазі Шпіцберген 165-хвилинна картина продовжує сюжет «Смертельної розплати» 2023 року.



Етан Гант знову рятує світ, тепер від штучного інтелекту під назвою Сутність.

Ставки, як водиться, позамежні: за відчуттями, ніколи раніше місія не здавалася настільки безнадійною.

Перша третина фільму трохи буксує, надто багато у ній пояснень та повторів. А потім він стає саме такою, за що франшизу люблять глядачі. Круз виконує карколомні трюки та викручується з найскладніших ситуацій.

А поки цей фільм не вийшов у прокат, не варто нудьгувати! Адже в онлайн-кінотеатріSWEET.TV можна знайти світові та українські новинки кіно, перевірену часом класику, культові серіали та інші унікальні кінопропозиції. Зі SWEET.TV вечір гарантовано буде цікавим!



Бюджет картини – 400 млн доларів. Тож щоб окупити такий дорогий фільм касові збори мають стати рекордними. Тому в хід ідуть і Канни, й загалом вся важка артилерія. От тільки Круз вирішив не зустрічатись з пресою (він її традиційно недолюблює). Проте він несподівано з’явився на зустрічі з режисером, змусивши тих, хто вирішив її проігнорувати, кусати собі лікті.

Протягом півтори години Крістофер МакКворрі розповідав про свою незвичайну кар'єру, успіхи та невдачі. Приблизно через тридцять хвилин на сцені з'явився гість-сюрприз – Том Круз.

На зустріч з режисером несподівано прийшов Том Круз (фото Festival de Cannes)

Крістофер МакКуоррі про свою кар'єру

Моє походження досить незвичайне. Якщо взяти кінематографістів інших поколінь, таких як Біллі Вайлдер, Девід Лін чи Вільям Вайлер, то вони починали з посад асистентів, перш ніж досягти свого успіху. Сьогодні, коли молодий режисер знімає невеликий фільм, скажімо, за 5 мільйонів доларів, і зрештою заробляє 50 мільйонів доларів, індустрія хапається за нього, бо вважає: «Якщо ми дамо цій людині 200 мільйонів доларів, вона заробить нам мільярд». Часто це не те, до чого ці кінематографісти звикли, і це може їх знищити. Приблизно так і сталося зі мною. Мені довелося знизити свої амбіції та працювати асистентом або сценаристом. Якщо хтось кликав мене на допомогу, я одразу приходив, і на цій посаді другого пілота я багато чого навчився.

Про конкуренцію між незалежним та мейнстрімним кіно у США

Ця різноманітність життєво важлива. Це важливо. Однак однією з найбільших проблем Голлівуду є конкуренція між цими двома галузями. Ми не повинні бути в конкуренції. Ми повинні служити один одному. Ми всі повинні працювати над цим. Аудиторію не слід відокремлювати від одного жанру чи іншого. Візьмемо, наприклад, стримерів: я б хотів побачити там більше класичних фільмів. Щоб ніхто не думав, що кіно — це лише про піратів Карибського моря, хоча мені цей фільм дуже подобається. Є так багато чудових фільмів, які варто подивитися молодому поколінню.

Том Круз про почуття страху

У житті я ніколи не боявся невідомого. Мені подобається це відчуття. Це просто емоція, яка мене не паралізує. Я завжди хотів цікавого, динамічного життя. Коли знімаєш фільм, коли щось створюєш, не питай дозволу. Зроби це. Не чекайте, поки все буде ідеально, бо нічого ніколи не буває ідеальним. Навіть якщо це означає робити помилки та розвиватися на їх основі. Підсумовуючи те, що я думаю про страх: я вважаю його захопливим. Мені подобається відчувати приплив адреналіну. Мені подобається знайомитися з новими культурами, новими географічними регіонами. Цього я бажаю кожному.

Великі голлівудські покази — це звичайна справа для Канн, але вони можуть бути небезпечною справою. Кілька років тому, коли «Індіана Джонс і циферблат долі» з'явився на фестивалі, глузування критиків підготувало не надто плідний ґрунт до прокату . Проте «Місію» прийняли дуже тепло.

Тепер справа за прокатом. В українських кінотеатрах фільм стартує 22 травня.