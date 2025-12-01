Наслідки атаки на Дніпро вранці 1 грудня

Уранці понеділка, 1 грудня, російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки загинули щонайменше четверо людей, ще 22 зазнали поранень, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Росіяни вдарили по Дніпру близько 10:20. За словами голови Дніпровської обласної ради Миколи Лукашука, росіяни атакували місто балістичною ракетою.

За даними Гайваненка, удар пошкодив СТО та підприємства. Судячи з фото, росіяни атакували будівлю у Соборному районі Дніпра, де розташовані офіси.

«На зараз відомо про трьох загиблих і вісьмох постраждалих», – повідомив голова ОВА.

Доповнено 13:20. Кількість загиблих внаслідок атаки зросла до чотирьох людей. Ще 22 людини зазнали поранень.

Рятувальна операція у місті триває. На місці події працюють рятувальники та правоохоронці.