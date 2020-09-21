Спортивно-відпочинковий комплекс «Буковиця» відкрили в Бориславі у 2016 році

Спортивно-відпочинковий комплекс «Буковиця», що у Бориславі на Львівщині, виставили на продаж. Аукціон оголосили через електронний майданчик Prozorro.Sale зі стартовою ціною у 135 млн грн, однак з першого разу покупців знайти не вдалося.

На продаж виставили земельну ділянку площею понад 10 га, готельний комплекс площею 2000 м2 на 18 номерів разом з кафе і пунктом прокату гірськолижного спорядження; паркінг на 600 автомобілів, медпункт та дитячу спортивну школу, озеро, два бугельні і один крісельний витяги.

Однак, як пояснили ZAXID.NET у адміністрації «Буковиці», про повний продаж не йдеться, а через аукціон власники «хочуть оцінити оптимальну вартість курорту», щоб залучити інвесторів. Зазначимо, що початкова вартість комплексу становить 135 млн грн, однак перший аукціон не відбувся через брак покупців.

«Ми шукаємо більше співінвестора, ніж хочемо продати, аби залучити додаткові кошти, щоб реалізувати наш інвестплан, з якого багато не зроблено. Своїми силами це реалізувати в нинішніх умовах складно», – розповів ZAXID.NET представник «Буковиці» Дмитро Мицак і додав, що останні дві зими через несприятливу погоду комплекс недофінансовувався.

Представник «Буковиці» не пояснив причини вибору такого оригінального способу оцінки курорту, адже, як правило, оцінку вартості працюючого бізнесу проводять незалежні аудиторські компанії або банки.

Як зазначається у технічній документації, комплексу відвели 15 га землі для будівництва парку розваг, що має діяти впродовж усього року, та розробили проект будівництва дороги з пішохідними та велосипедними доріжками, яку мають будувати за держкошти.

Курорт «Буковиця» розташований у міській межі Борислава, поруч із курортними Трускавцем та Східницею. Його відкрили у 2016 році. Відпочинковий комплекс належить ТзОВ «Буковиця», на сьогодні це один з найбільших гірськолижних відпочинкових комплексів Львівщини.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, власницею ТзОВ «Буковиця» є мешканка Борислава Світлана Мицак. Вона також є власницею цілої низки фірм, що займаються машинобудівною діяльністю, нафтовою промисловістю, будівництвом та орендою нерухомості. До прикладу, Світлана Мицак вказана як власниця ТОВ «Укрмашсервіс», яке активно працює з державною компанією «Укргазвидобування». Директором цієї київської компанії вказаний Віталій Мицак, який ще у 2013 році був заступником голови Державного департаменту України з питань виконання покарань, що опікується в’язницями. Він же зазначений серед засновників ТзОВ «Буковиця», разом із трускавчанами Владиславом Дубраком та Ярославою Конц, мешканцями Борислава Наталією Симович та Володимиром Фірманом.