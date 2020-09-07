Паперова фабрика виготовляє продукцію під торговою маркою «Кохавинка»

Виробник відомої марки туалетного паперу «Кохавинка» планує у першому півріччі 2022 року запустити новий завод вартістю 27 млн євро у селищі Гніздичів на Жидачівщині. На ньому виготовлятимуть туалетний папір, рушники та серветки з нового виду сировини – імпортної целюлози. На реалізацію цього задуму компанія має отримати кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Як розповів в коментарі ZAXID.NET основний власник і гендиректор АТ «Кохавинська паперова фабрика» Михайло Титикало, перемовини із ЄБРР щодо отримання кредиту на розширення виробництва нині перебувають на фінальній стадії. Вартість нової фабрики становитиме орієнтовно 27 млн євро, з них кредит від ЄБРР – це близько 17 млн євро під заставу майна, ще 10 млн євро – власні кошти компанії, за які, зокрема, вже був розроблений проект нового виробництва.

«Плануємо отримати погодження від ЄБРР до кінця місяця та отримати гроші на будівництво нової фабрики», – зазначив Михайло Титикало та додав, що компанія уже вдало пройшла аудит банку.

Кредит планують витратити на закупівлю італійської паперової машини і облаштування лінії з переробки сировини. Будівництво, як наголосив власник Кохавинської паперової фабрики, розпочнеться, щойно вони отримають дозволи від контрольних органів. «Загалом плануємо запустити нову фабрику в першому півріччі 2022 року», – додав він.

Друга фабрика працюватиме на новому виді сировини – імпортній целюлозі та виготовлятиме санітарно-гігієнічні вироби.

«На нашому чинному підприємстві ми виготовляємо туалетний папір, серветки та рушники з макулатури. Для нас це буде новий напрямок. Нині є світова тенденція, що кількість книжно-журнальної макулатури зменшується, все переноситься на електронні носії. Обсяги сировини для нашої фабрики теж скорочуються. Нам уже нині бракує її в Україні, ми вимушені десь 30% сировини закуповувати за кордоном – в Польщі, Словаччині, Румунії. Ми пильнуємо ситуацію у світі і бачимо перспективу нашого зростання в освоєнні випуску виробів з целюлози», – зазначив Михайло Титикало.

Сировину для нової фабрики купуватимуть за кордоном, оскільки в Україні немає жодного целюлозного виробництва, та імпортуватимуть її на Львівщину. Планована потужність нової фабрики – 25 тис. тонн паперу на рік, нині ж компанія виготовляє 40 тис. тонн продукції на рік.

На думку Михайла Титикала, нова фабрика сприятиме збільшенню частки «кохавинських» виробів на українському ринку та дозволить збільшити продажі за кордон. «Нині ми продаємо за кордон близько 30% нашої продукції. Сподіваюсь, що нове виробництво дозволить нам збільшити експорт», – зазначив власник фабрики.

Наразі в компанії працює 320 людей, після запуску додаткових потужностей кількість працівників зросте до 550. За словами Титикала, попри брак сировини вони не планують скорочувати виробництво на головній фабриці, натомість розвиватимуть два напрямки – виробництво з книжно-журнальної макулатури та целюлози – одночасно.

Нагадаємо, один із найбільших українських виробників туаулетного паперу Кохавинська паперова фабрика була заснована 1939 року та розташовується в смт. Гніздичів Жидачівського району. Підприємство виготовляє папір та паперові санітарно-гігієнічні вироби – туалетний папір, паперові рушники та серветки під торговою маркою «Кохавинка».

Згідно з даними YouСontrol, власниками найбільших пакетів акцій ПАТ «Кохавинська паперова фабрика» є Михайло, Тамара та Лариса Титикали, а також Марія Горянська.