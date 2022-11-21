На території парку заклали капсулу з посланням для нащадків на 25 років

У Нововолинську відкрили індустріальний парк NOVO, площею 20 га. Він розміщений орієнтовно за 20 хв від українсько-польського кордону. Для резидентів парку передбачені суттєві знижки, зокрема, часткове звільнення від податку на прибуток.

Як повідомила прес-служба міністерства економіки, індустріальний парк NOVO відкрили у понеділок, 21 листопада, в місті Нововолинськ. Його площа становить 20 га, до парку підведені вода, газ та електроенергія. Також має залізничну колію вздовж ділянки. Сам індустріальний парк виходить фасадом на нову трасу Р-15 «Ковель-Жовква» в напрямку Львова.

Голова керуючої компанії парку Олександр Бондаренко заявив, що вже є попередні домовленості про зобов’язання увійти в індустріальний парк з підприємствами зі сфери переробки риби, виробництва харчової продукції та логістики.

«Передбачені на законодавчому рівні економічні стимули для резидентів дають змогу побудувати завод, зекономивши 25% інвестицій. Тобто власники зекономлять чверть інвестицій порівняно з ділянкою, яка знаходиться за 100 метрів від індустріального парку, не кажучи про сусідні країни ЄС, де сума інвестицій буде більшою на 30-40%», – зазначив засновник керуючої компанії Нововолинського індустріального парку Олександр Бондаренко.

Для резидентів індустріальних парків передбачені економічні стимули:

звільнення від імпортного ПДВ і мита при імпорті нового обладнання;

звільнення від податку на прибуток на 10 років у разі ведення діяльності в межах індустріального парку;

пільгові ставки податку на нерухомість і плати за землю від місцевої влади;

органи місцевого самоврядування отримують право надавати пільги за місцевими податками.

За попередніми оцінками, з урахуванням пільг термін окупності інвестицій у підприємство на території індустріального парку NOVO може скласти 4-5 років залежно від типу бізнесу.