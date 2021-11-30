У Львові заборонили будувати житло у десяти промислових зонах
Кількість промислових зон Львова збільшили
Економіка — Катерина Родак, 0 0
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Одну з нових промислових зон Львова створили на території мотозаводу на вул. Городоцькій
У Львові розширили офіційний перелік міських промислових зон, де заборонено будувати житло і змінювати призначення землі. Раніше у місті було чотири такі зони, а тепер їх буде 10.
Зокрема, на засіданні сесії 30 листопада депутати підтримали зміни до ухвали «Про затвердження Програми перспективного розвитку промислових зон м. Львова». У цій ухвалі раніше були вказані чотири промислові зони Львова, де заборонено змінювати цільове призначенні землі. Йдеться про такі зони:
- промислова зона «Рясне-2»
- промислова зона «Рясне»
- промислова зона «Сигнівка»
- промислова зона «Зелена - Пимоненка - Січинського»
Депутати доповнили цей список ще 6-ма промзонами:
- промислова зона «Богдана Хмельницького-Промислова»
- промислова зона «Городоцька 172-174»
- промислова зона «Земельна - Ковальська»
- промислова зона «Бескидська - Гайдучка»
- промислова зона «Пасічна - Зелена»
- промислова зона «Надійна - Вулецька - Межова-Зелена»
На цих територіях заборонено змінювати цільове призначення землі у найближчі 15-25 років.
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