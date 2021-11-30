Одну з нових промислових зон Львова створили на території мотозаводу на вул. Городоцькій

У Львові розширили офіційний перелік міських промислових зон, де заборонено будувати житло і змінювати призначення землі. Раніше у місті було чотири такі зони, а тепер їх буде 10.

Зокрема, на засіданні сесії 30 листопада депутати підтримали зміни до ухвали «Про затвердження Програми перспективного розвитку промислових зон м. Львова». У цій ухвалі раніше були вказані чотири промислові зони Львова, де заборонено змінювати цільове призначенні землі. Йдеться про такі зони:

промислова зона «Рясне-2»

промислова зона «Рясне»

промислова зона «Сигнівка»

промислова зона «Зелена - Пимоненка - Січинського»

Депутати доповнили цей список ще 6-ма промзонами:

промислова зона «Богдана Хмельницького-Промислова»

промислова зона «Городоцька 172-174»

промислова зона «Земельна - Ковальська»

промислова зона «Бескидська - Гайдучка»

промислова зона «Пасічна - Зелена»

промислова зона «Надійна - Вулецька - Межова-Зелена»

На цих територіях заборонено змінювати цільове призначення землі у найближчі 15-25 років.