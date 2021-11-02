Новий житловий квартал планують збудувати на північно-східній околиці Львова в районі вул. Пластової

У промисловому районі Львова у районі вул. Пластової планують збудувати новий житловий квартал на місці автотранспортного підприємства. Тут планують збудувати житлові багатоповерхівки, офіси та навчальні заклади для дітей. Про це йдеться у проекті детального плану території (ДПТ), оприлюдненому на сайті Львівської міської ради.

Новий житловий квартал планують збудувати на території автотранспортного підприємства «Орлан-Транс» між вул. Пластовою, Польовою та Ковельською загальною площею 5 тис. м2. Як вказано у проекті детального плану території, тут передбачено кілька груп житлових будинків на 776 квартир. Висота будинків становитиме 4-10 поверхів. Поруч планують збудувати 9 садибних будинків.

Проект запланованого житлового кварталу між вул. Пластовою, Польовою та Ковельською

На території нового житлового кварталу також мають збудувати офіси, супермаркет та магазини. Передбачається, що в офісах і закладах на території кварталу створять 1,2 тисячі робочих місць.

У проекті розвитку цієї території також вказано, що тут мають намір збудувати два дитячих садочки на 100 місць та 40 місць, а також початкову школу на 170 учнів. Окрім того, забудовник має намір передати свою земельну ділянку у власність міста для будівництва нової комунальної школи.

Передбачається, що двори у житловому кварталі будуть закриті і там не можна буде паркувати автомобілі. Для цієї потреби планують облаштувати кількарівневі паркінги. Також ДПТ передбачає створення пішохідної алеї та громадського простору.

Новий житловий квартал планують збудувати на території автотранспортного підприємства на околиці Львова

«Територія підприємства на цей час ефективно не використовується. В останній ухвалі наголошено на необхідності соціальної інфраструктури, тут справді мало магазинів, аптек, шкіл. Відтак пропонується сформувати кілька груп будинків житлово-офісного призначення, на перших поверхах яких будуть розташовані об’єкти обслуговування. Також передбачено приміщення для супермаркету, аптеки, сімейних лікарів, ДНЗ та школи», – розповів головний архітектор цього детального плану території Юрій Столяров.

1 листопада у Львові пройшли громадські слухання щодо проекту ДПТ. Під час слухань депутатка Львівської міської ради Вікторія Довжик, висловила застереження щодо житлового будівництва у промисловій зоні.

«Новий житловий квартал з’являється в існуючій промисловій зоні. Це істотна зміна. І чи належним чином повідомлені підприємства, які розташовані поруч? Це промислова зона, де працює важка техніка, є санітарні зони. Підприємства мають бути повідомлені персонально, адже це великі платники податків», – заявила Вікторія Довжик. Вона також озвучила зауваження щодо невеликої кількості місць у школах для навчання дітей.

За даними YouControl, бенефіціарним власником ПрАТ «Орлан-Транс» є ірландець Мартін Вікенс. Ця компанія входить до концерну «Орлан» колишнього нардепа та міністра транспорту та зв’язку Євгена Червоненка.

Додамо, що громадське обговорення проекту ДПТ триває з 21 жовтня по 21 листопада 2021 року. Із проектом містобудівної документації можна ознайомитись на сайті ЛМР.