Аграрна компанія «Західний Буг», яку пов’язують зі львівським мільярдером та власником футбольного клубу «Карпати» Володимиром Матківським, отримала в оренду майже 175 га сільськогосподарської землі поблизу об’їзної дороги Львова. Підприємство визнали переможцем аукціону з продажу права користування земельною ділянкою після дискваліфікації іншого учасника торгів, який запропонував найбільшу суму.

На початку червня державний «Земельний банк» провів аукціон з продажу права оренди земельної ділянки для вирощування аграрної продукції площею майже 175 га на території Підберізцівської громади (5 км до об’їзної дороги Львова). Ця земля – один з найбільших лотів на Львівщині, раніше нею користувалася регіональна філія Національної академії аграрних наук.

У торгах за її оренду змагалися 16 учасників, з-поміж яких було чимало великих аграрних компаній. Найбільшу суму за лот запропонувало фермерське господарство «Кушпіт» з Жовківщини – 6 450 002 грн. Друге місце – із пропозицією на 1 грн менше від переможця – посіло підприємство «Західний буг».

За кілька днів «Земельний банк» дискваліфікував ФГ «Кушпіт» на підставі того, що аграрне підприємство не подало повної інформації про громадянство власників, а також оприлюднило помилкові дані щодо податкових кодів кількох акціонерів. Тож переможцем оголосили ПП «Західний Буг».

Компанія має сплати ще податок на додану вартість, тож фінальна сума від продажу права оренди на 14 років може становити 7,74 млн грн.

«Західний Буг» — це сільгосппідприємство, яке займається вирощуванням зернових та технічних культур. Земельний банк становить 65 тис. га, це Львівська, Чернівецька, Тернопільська та Волинська області. Компанію пов’язують зі львівським бізнесменом Володимиром Матківським.

«Західний Буг» будує перший в Україні млин, який перероблятиме пшеницю твердого сорту дурум, а також макаронну фабрику. Запуск млина запланований на жовтень 2025 року, фабрики – на вересень. Локація – місто Збараж на Тернопільщині.

Раніше компанія з орбіти Володимира Матківського без конкуренції викупила історичну будівлю в центрі Львова на вул. Січових Стрільців.

Підприємець також є власником ФК «Карпати».