Аграрії можуть отримати до 25% компенсації

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України затвердило розподіл коштів за вересневими заявками в межах державної програми компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання.

Як повідомляє Мінекономіки, у вересні аграрії подали 541 заявку на компенсацію за 861 одиницю техніки та обладнання на суму понад 609 млн гривень (з ПДВ). Серед придбаного – сівалки, жниварки, ґрунтообробна техніка, обладнання для ферм та переробних підприємств.

Держава компенсує 126,9 млн гривень за цими заявками. Так, за словами заступника міністра Андрія Телюпи, з початку поточного етапу програми (з грудня 2024 року) українські машинобудівники вже реалізували техніки та обладнання на майже 5 млрд гривень.

«Це понад 7 тисяч одиниць нової агротехніки та обладнання, які вже працюють у фермерських господарствах по всій країні. Покупцям нараховано понад 1 млрд гривень компенсацій. Держава продовжить системно підтримувати виробників і аграріїв», — зазначив він.

Як отримати компенсацію?

Щоб отримати компенсацію у 2025 році, агровиробники мають подати заявку до 5 грудня через Державний аграрний реєстр.

Компенсацію надають за техніку українського виробництва з локалізацією не менше 60%, а для окремих категорій, як-от тракторів, комбайнів, обприскувачів та зерновозів, – діють спеціальні умови.

Довідково. Програма реалізується в межах політики «Зроблено в Україні» та спрямована на розвиток національного машинобудування.