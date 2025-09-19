Земельник банк данських інвесторів збільшиться на майже 1 тис. га

Українська сільськогосподарська компанія «Ґудвеллі Україна», що належить данським інвесторам, отримала дозвіл Антимонопольного комітету на купівлю агрофірми «Агро-Віта» з Прикарпаття. Про це АМКУ повідомив за результатами засідання 18 вересня.

«Надано дозвіл ТОВ «Ґудвеллі Україна» на безпосереднє придбання корпоративних прав ПП «Агро-Віта» у розмірі, що забезпечить перевищення 50% голосів у вищому органі управління підприємства», – йдеться у рішенні регулятора.

Goodvalley – міжнародний виробник сільгосппродукції та продуктів харчування зі свинини, що працює у Східній Європі на основі данських стандартів виробництва. До 2022 року Goodvalley Group мала офіси в Данії, Польщі, Росії та Україні. На 2023 рік основна діяльність групи зосереджена в дочірніх підприємствах в Україні та Польщі.

«Ґудвеллі Україна» заснована у 2003 році. Головний офіс розташований у с. Копанки Калуського району Івано-Франківської області. Це аграрне підприємство повного циклу, яке займається тваринництвом (вирощування свиней, великої рогатої худоби), рослинництвом (вирощування зернових, олійних культур тощо), виробництвом енергії / біогазу, комбікормів тощо.

Компанія володіє земельними ділянками у Львівській та Івано-Франківській областях, здійснює оренду землі, має інфраструктуру для обслуговування нежитлових споруд. Земельний банк становить 19 тис. га.

ПП «Агро‑Віта» (с. Кінашів Галицького району Івано-Франківської області) зареєстроване у травні 2004 року. Компанія займається вирощуванням зернових, бобових культур і насіння олійних культур. Її земельний банк становить 963 га, уся земля зосереджена на Прикарпатті, йдеться в профілі компанії на платформі Vkursi. Чистий прибуток за 2024 рік – 17,8 млн грн.

Власником 100% статутного капіталу ПП «Агро‑Віта» є ПП «Агро-Франко» з Івано-Франківська. Його бенефіціарами вказані троє місцевих підприємниць – Іванна Чмелик, Оксана Захарків та Ірина Чарковська. Остання є менеджеркою «Ґудвеллі Україна».

До вересня 2024 року власником «Агро-Віти» була управлінська компанія «Інвестиційна група Прометей» з орбіти забудовника РІЕЛ. Також участь у цій компанії декларував відомий бізнесмен та народний депутат ІХ скликання Степан Івахів.