На Рівненщині побудують нову птахофабрику

Львівське ТзОВ «Поллос» оголосило про намір побудувати нову ферму для вирощування курей-бройлерів у селі Митниця Рівненської області, що розташоване неподалік Радивилова. Компанія вже має власне виробництво на Львівщині та хоче розширити бізнес.

Як йдеться в повідомленні про планову діяльність, новий птахокомплекс облаштують на території колишньої свиноферми. Його потужність становитиме до 990 тис. курей-бройлерів на рік.

«Одночасно на об’єкті утримуватимуться 165 тис. курей-бройлерів […] Передбачена підлогова технологія вирощування птиці на глибокий підстилці», – йдеться в описі проєкту.

На птахофабриці планують запустити п’ять пташників, бункери для комбікорму, комбікормовий цех та інші допоміжні споруди. Загалом передбачено шість циклів вирощування птиці на рік – кожну партію птиці дорощуватимуть до потрібної ваги та відвозитимуть на забій до спеціалізованих підприємств, опісля в пташниках проводитимуть санітарну обробку.

Площа земельної ділянки, на якій мають намір облаштувати пташину ферму, становить 10,43 га. Це комунальна земля, що належить Радивилівській міській раді. Згідно з даними державного кадастру, від 2020 року вона перебуває в оренді у львівського підприємця Ореста Возняка.

ТзОВ «Поллос» було зареєстроване у Львові 2019 року, компанія займається розведенням свійської птиці та виготовленням кормів для тварин на фермах. Як повідомляв журнал «Агробізнес сьогодні», підприємство має на Львівщині сучасну птахофабрику, комбікормовий цех та елеватор.

Згідно з даними порталу Vkursi, ТзОВ «Поллос» за 2024 рік отримало 9,16 млн грн чистого прибутку, її активи становлять 27,5 млн грн, зобов’язання – 11,59 млн грн.

Власниками ТзОВ «Поллос» є львів’яни Орест, Ольга та Михайло Возняки. До їхньої групи також входять компанії «Графіксофт», «Гріль-бар», «Полар Інвест», «Верховина-2000», «Верховина Люкс», «Лорсон» тощо. Із ТзОВ «Лорсон» у 2022 році судилася Львівська міська рада – підприємство користувалося кількома ділянками на вул. Промисловій та не сплачувала місту гроші за це. Тоді міська рада вимагала від компанії понад 1 млн грн компенсації за фактичне користування комунальною землею.

Ольга Возняк володіє торговою маркою Gulvisa – її використовує однойменний ресторан у Франківському районі Львова.

У реєстрі судових рішень також є інформація, що цьогоріч податкова служба на Рівненщині вимагала від підприємця Ореста Возняка сплатити понад 615 тис. грн боргу за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Йдеться про будівлю колишнього свинокомплексу у селі Митниця, на місці якого планують побудувати птахофабрику, згідно з даними YouControl.