Грант до 1 млн грн на свій бізнес: як зміняться умови програми «Власна справа»
З 2026 року зміняться суми виплат і правила участі в державній програмі підтримки підприємців
До теми
Кабінет Міністрів ухвалив суттєві зміни до Порядку надання мікрогрантів для започаткування та розвитку бізнесу (Постанова №738). Нові правила набудуть чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Урядовий портал.
Оновлення є частиною модернізації державної програми «Власна справа», яка підтримує українців у створенні власного бізнесу. Вони передбачають збільшення розмірів грантів, розширення кола отримувачів і додаткові стимули для підприємців.
«Мікрогранти створені для тих, хто діє. Це підтримка людей, які створюють робочі місця, платять податки і розвивають власну справу – навіть у воєнний час», – зазначив заступник міністра економіки з питань цифрового розвитку Олександр Циборт.
Нові суми грантів:
- 100 тисяч гривень – без вимоги створювати робочі місця;
- 200 тисяч гривень – за одне створене робоче місце;
- 300 тисяч гривень – за два робочих місця;
- 200 тисяч гривень – для молоді віком 18-25 років;
- максимальний грант збільшено до 1 млн грн (раніше – 500 тис. грн) для членів сімей загиблих, зниклих безвісти або померлих захисників – за умови створення чотирьох робочих місць.
Які ще зміни передбачає постанова:
- Розширено коло отримувачів – тепер подати заявку можуть також батьки та повнолітні діти учасників бойових дій.
- Передбачено захист зобов’язань: у разі мобілізації чи полону отримувача виплати призупиняються, а правила повернення коштів спрощуються.
- Підприємці, які вже мають ФОП, зможуть претендувати на додатковий одноразовий мікрогрант, якщо виконали попередні зобов’язання за програмою.
- Для молодих бізнесменів уряд запроваджує також менторський супровід від Центрів зайнятості.