Уряд оновив програму “Власна справа”

Кабінет Міністрів ухвалив суттєві зміни до Порядку надання мікрогрантів для започаткування та розвитку бізнесу (Постанова №738). Нові правила набудуть чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Урядовий портал.

Оновлення є частиною модернізації державної програми «Власна справа», яка підтримує українців у створенні власного бізнесу. Вони передбачають збільшення розмірів грантів, розширення кола отримувачів і додаткові стимули для підприємців.

«Мікрогранти створені для тих, хто діє. Це підтримка людей, які створюють робочі місця, платять податки і розвивають власну справу – навіть у воєнний час», – зазначив заступник міністра економіки з питань цифрового розвитку Олександр Циборт.

Нові суми грантів:

100 тисяч гривень – без вимоги створювати робочі місця;

200 тисяч гривень – за одне створене робоче місце;

300 тисяч гривень – за два робочих місця;

200 тисяч гривень – для молоді віком 18-25 років;

максимальний грант збільшено до 1 млн грн (раніше – 500 тис. грн) для членів сімей загиблих, зниклих безвісти або померлих захисників – за умови створення чотирьох робочих місць.

Які ще зміни передбачає постанова: