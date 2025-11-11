На Львівщині розширюється бізнес із вирощування та обробки бройлерів

Аграрна група компаній ЕВТ має намір збільшити потужність птахофабрики з вирощування курей-бройлерів на Бущині, а також розширити забійний цех поблизу Нового Яричева. Після реконструкції група розраховує отримувати учетверо більше продукції, ніж є нині.

Зокрема, компанія «Агро Сев» хоче провести реконструкцію чинного підприємства по забою і переробці м’яса птиці, щоби збільшити його виробничу потужність, йдеться в оголошенні про планову діяльність. Воно розташоване у селі Убині Новояричівської громади.

«Наразі потужність лінії по забою птиці становить до 25 тонн на добу. Планованою діяльністю передбачено збільшення продуктивності […] до 100 тонн на добу», – мовиться в описі проєкту. Після реконструкції підприємство буде здатне обробляти близько 12 млн курей-бройлерів на рік.

Інша компанія групи, ТзОВ «Екобройлер», планує розширити птахофабрику з вирощування курей-бройлерів у селі Гута Буської громади. Наразі на її території одночасно утримують 60 тис. голів птиці, сукупно це 300 тис. на рік.

«Після розширення разом на об’єкті утримуватимуться до 230 тис. курей-бройлерів, а загальна продуктивність птахоферми становитиме до 1,38 млн голів на рік», – йдеться в повідомленні «Екобройлера».

Обидва підприємства стверджують, що реконструкція та збільшення виробництва матиме «позитивний соціально-економічний вплив», оскільки вона сприятиме наповненню «державного та місцевих бюджетів за рахунок податків та зборів».

«Агро Сев» та «Екобройлер» можна зарахувати до однієї групи, оскільки вони мають пов’язаний менеджмент та засновників.

ТзОВ «Агро Сев» зареєстроване в Убинях в лютому 2015 року. Компанія займається наданням майна в оренду, а також виробництвом готових кормів для тварин. Її статутний капітал – 14,3 млн грн, згідно з даними YouControl. Її власниками записані львів’яни Віктор Зелінський (50%), Микита Петраков (37,5%), а також Едуард Рубінштейн (12,5%). Останній є директором компанії.

ТзОВ «Екобройлер» має реєстрацію у Львові, його капітал – 16,9 млн грн. Компанія займається посередницькою торгівлею сільськогосподарською сировиною, живими свійськими тваринами, виробництвом м’яса тощо. Засновниками вказані ТзОВ «Екотом» (55%) з села Гута Буської ОТГ, львів’яни Оксана Перогей (25%) та Максим Зелінський (20%). За даними сайту LvivMedia, останній є сином Віктора Зелінського з ТзОВ «Агро Сев». Бенефіціарами компанії «Екобройлер» записані Оксана Перогей та Олександра Дранова, яка також співволодіє ТзОВ «Грінфілд» з групи ЕВТ.

ЕВТ («Ефективна відгодівля тварин») – це аграрна група компаній родом зі Львівщини, яка працює з 2005 року. Група має власне виробництво преміксів, концентратів та готових кормів для бройлерів та свиней під торговою маркою «Грінфід». Потужність заводу ЕВТ становить 500 тонн кормів на місяць, йдеться на сайті групи. Окрім цього, ЕВТ надає консультативні послуги щодо відгодівлі свійських тварин. Згідно з даними аграрного сайту «Куркуль», ще група займається гуртовою торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням тощо.

Бенефіціарними власниками материнської компанії, згідно з даними YouControl, є Едуард Рубінштейн (29,33%), Юрій Нетребенко (26,99%) та Віктор Зелінський (41,33%). Останній також є бізнесовим партнером депутатки Львівської міської ради 7 скликання Ірини Сердюк та її чоловіка, експредставника проросійської партії ОПЗЖ Олександра Смірнова, а також власника будівельної компанії «Резидент Девелопмент» В’ячеслава Чепіля.

Нещодавно група ЕВТ оголосила про плани побудувати птахокомплекс потужністю до 330 тис. курей-бройлерів на рік у селі Демня Стрийського району.

До слова, наразі у західному регіоні, зокрема на Львівщині, кілька компаній оголосили про будівництво або розширення птахофабрик. Зокрема, група «Агроль» планує побудувати два птахокомплекси для бройлерів біля Глинян та Золочева сукупною потужністю 7 млн голів на рік, група «Оліяр» має намір звести біля Щирця ферму для несучок потужністю 1,65 млн яєць в добу. Окрім того, на Золочівщині планують будувати птахофабрики для вирощування бройлерів компанії «Адванс Захід» (до 1 млн тушок на рік) та «Дак Агро» (до 1,5 млн тушок на рік).