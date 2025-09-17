На Стрийщині побудують нову птахофабрику

У селі Демня Стрийського району планують побудувати птахокомплекс потужністю до 330 тис. курей-бройлерів на рік. Компанія-ініціатор будівництва входить до львівської аграрної групи, що займається виробництвом кормів для сільськогосподарських тварин та надає послуги з їхньої відгодівлі.

Птахофабрику планують побудувати у Демні, що належить до Тростянецької громади, на території площею 0,7 га. Як йдеться в повідомленні компанії-власниці проєкту, ТзОВ «Гранд Чікен», для цього переобладнають будівлі старої ферми по утриманню корів та свиней, яка не працює багато років.

«Передбачено реконструкцію існуючого приміщення під влаштування птахівницького комплексу по вирощуванню курей-бройлерів, а також добудова будівлі комбікормового цеху», – йдеться в описі проєкту.

Одночасно на птахофермі утримуватимуться 55 тис. курей-бройлерів, протягом року заплановано шість циклів відгодівлі птиці. Річна потужність ферми – до 330 тис. бройлерів на рік.

«Планована діяльність має позитивний соціально-економічний вплив, що полягає у створенні додаткових робочих місць, поповненні державного та місцевих бюджетів за рахунок податків та зборів», – йдеться в повідомленні компанії.

ТзОВ «Гранд Чікен» було зареєстроване 2023 року у селі Зимна Вода. Її засновниками є місцеві підприємці Валерій Марухняк та Сергій Кирилюк (кожен має частку 30%), Любомир Дубіняк з Сокаля (15%), ще 25% у ПП «Ефективна відгодівля тварин-Захід» (ЕВТ) з Дідилова Львівського району.

ЕВТ – це аграрна група компаній родом зі Львівщини, яка працює з 2005 року. Група має власне виробництво преміксів, концентратів та готових кормів для бройлерів та свиней під торговою маркою «Грінфід». Потужність заводу ЕВТ становить 500 тонн кормів на місяць, йдеться на сайті групи. Окрім цього, ЕВТ надає консультативні послуги щодо відгодівлі свійських тварин. Згідно з даними аграрного сайту «Куркуль», ще група займається гуртовою торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням тощо. Як писала Gazeta.ua, ЕВТ раніше володіла птахофабрикою в селі Убині.

Бенефіціарними власниками материнської компанії, згідно з даними YouControl, є львів’яни Едуард Рубінштейн (29,33%), Юрій Нетребенко (26,99%) та Віктор Зелінський (41,33%). Останній є бізнесовим партнером родини депутатки Львівської міської ради 7 скликання Ірини Сердюк та власника будівельної компанії «Резидент Девелопмент» В’ячеслава Чепіля.