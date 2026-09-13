Наслідки атаки на НПЗ у Славянску-на-Кубані

У ніч на неділю, 13 вересня, бійці Головного управління розвідки у співпраці з Силами оборони України уразили російський нафтопереробний завод на Кубані. Ураження підтвердили у пресслужбі ГУР.

За даними розвідки, 13 вересня оператори департаментів активних дій та безпілотних систем ГУР разом з Силами оборони провели далекобійну операцію проти російської нафтопереробної галузі. Під удар потрапив НПЗ «Славянск-Еко» у місті Славянск-на-Кубані.

«Унаслідок операції уражено ключову установку переробки нафти та резервуарний парк підприємства, що живить злочинну війну проти України. Густий дим та заграву від масштабної пожежі на російському НПЗ видно за десятки кілометрів», – повідомили у пресслужбі ГУР.

Зазначимо, «Славянск-Еко» здійснює первинну переробку нафти та є найближчим російвським НПЗ до тимчасово окупованого Криму, де спостерігається дефіцит палива. За рік підприємство переробляє до 5,2 млн т нафтопродуктів та забезпечує російську армію паливом.

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Додамо, НПЗ в Славянську-на-Кубані вже не вперше потрапляє під українські атаки. Так, внаслідок атаки дронів 28 червня на заводі зайнялася пожежа. До того «Славянск-Еко» ставав ціллю дронів у січні 2026 року.