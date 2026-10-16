Дональд Трамп заявив, що не обмежував роботу системи Starshield

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не має стосунку до раптового обмеження роботи системи супутникового зв’язку Starlink для Сил оборони. Заяву американського президента у п’ятницю, 16 жовтня, цитує Bloomberg.

Дональд Трамп стверджує, що не давав вказівок обмежити доступ до Starshield – військової системи супутникового зв’язку. Також американський президент заявив, що засновник компанії SpaceX Ілон Маск не причетний до обмеження роботи Starshield.

«Ну, я не знаю, чи це було чиїмось рішенням, тому що це був не я. І я не думаю, що це був Ілон. І, наскільки я розумію, все залишилося так само, як і було раніше», – заявив Дональд Трамп.

Зауважимо, що 14 жовтня Ілон Маск також стверджував, що рішення щодо роботи Starshield ухвалює не він. За словами Маска, роботу військової системи контролюють уряд США та президент.

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Нагадаємо, 12 та 13 жовтня українські військові не отримали від партнерів попередження про запуск російських балістичних ракет по Києву. Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримує розвідувальні дані від різних партнерів, але попередження про атаки балістичними ракетами Повітряні сили отримували саме від США.

Крім того, у ніч на 14 жовтня Силам оборони без попередження обмежили роботу супутникових терміналів Starlink. Того дня волонтер Сергій Стерненко з посиланням на військових повідомив, що зв’язок зі Starlink зникав на швидкості 60–70 км/год. Увечері того ж дня Міноборони України повідомило про часткове відновлення роботи Starlink на швидкості до 160 км/год.

Коментуючи ці події, Володимир Зеленський сказав, що Дональд Трамп став «на неправильний бік».