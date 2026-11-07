Антоніо Таяні став жертвою проросійських хакерів

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що став мішенню кіберзлочинців через позицію країни щодо підтримки України. За словами очільника італійського дипломатичного відомства, зловмисники публікують у мережі його персональні дані. Про це Антоніо Таяні повідомив у суботу, 7 листопада, у дописі в соцмережі ікс.

За словами Антоніо Таяні, кібератака триває вже кілька днів. Кіберзлочинці публікують у даркнеті його персональні дані, а також, за словами італійського міністра, намагаються отримати особисту інформацію про його родину.

Антоніо Таяні не уточнив, які саме дані оприлюднили зловмисники, та не назвав тих, хто може стояти за кібератакою. Водночас він припустив, що причиною переслідування стала позиція Італії щодо України.

«Наша позиція щодо України – це та політична причина, через яку я став мішенню: захист свободи суверенної держави, чітка підтримка демократії та незалежності нації становлять небезпеку для цих злочинних угруповань. [...] Моя відповідь дуже проста: мене не вдасться залякати», – заявив Антоніо Таяні.

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На інцидент також відреагувала прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Вона висловила солідарність із Таяні, а також назвала ситуацію «питанням, що викликає серйозне занепокоєння і потребує рішучих дій у відповідь».

Довідково. Даркнет – це прихована частина інтернету, доступ до якої здійснюється за допомогою спеціального програмного забезпечення, зокрема браузера Tor. У цій мережі можуть діяти нелегальні майданчики, де продають викрадені персональні дані та іншу заборонену продукцію.

До слова, ввечері 1 листопада російські хакери зламали офіційний український застосунок, який сповіщає про загрозу повітряного удару. Користувачі отримали фейкові повідомлення про ядерну та хімічну загрозу.

За кілька годин кібератаки зазнав застосунок Міністерства надзвичайних ситуацій Росії. Жителі РФ отримали сповіщення про нібито загрозу удару дронами P1-SUN, озброєними ядерними боєголовками. Росіяни звинуватили в кібератаці Україну.